Baloncesto adaptado El juego interior del Amiab frena al Fundación Grupo Norte en la Copa Partido anterior del Fundación Grupo Norte. / El Norte Los vallisoletanos caen en los cuartos de final frente al conjunto manchego EL NORTE Valladolid Sábado, 23 febrero 2019, 17:43

El juego interior del Amiab Albacete, comandado por un gran Lee Manning, frenó la ambición del Fundación Grupo Norte en la Copa del Rey y reafirmó la candidatura de los de José Manuel Artacho al título, aunque este se va a vender muy caro, ya que el nivel entre todos los participantes es más alto que nunca y ningún equipo va a rendirse con facilidad y exigirá un gran esfuerzo a todas las plantillas.

64 F. Grupo Norte Robles (0), Alonso (18), Prieto (10), Hadiazhar (29), Lavandeira (0) –cinco inicial- Ghozibi (0), Ruggeri (7), Isa López (0). 77 Amiab Albacete Marsh (19), Cristen (0), Manning (32), Hernández (9), Esteche (0) –cinco inicial- De Jong (2), Choudhry (6), Highcock (2), Arredondo (7) Parciales 14-15, 20-22, 10-23 y 20-17. Árbitros Salgado, Díez y Rubí. Eliminados: Juanjo Alonso y Lalo Prieto, del FGN. Incidencias Encuentro correspondiente a cuartos de final de la Copa del Rey. L'Alquería del basket en Valencia.

Precisamente esfuerzo es algo que los vallisoletanos mostraron a raudales, al igual que actitud y entrega y, de hecho, salieron de inicio con una gran intensidad, lo que sorprendió al rival en los primeros compases, con un parcial de 12-4, pero el Amiab no tardó en reaccionar y en hacer valer la envergadura de Manning, la dirección de juego de Esteche y la experiencia de Jhon Hernández para terminar el primer cuarto con ventaja (14-15).

Esa reacción dio alas a los manchegos para no perder el control del marcador, aunque tuvieron que desplegar todas sus armas para mantener a raya a un Fundación Grupo Norte que no dejó de pelear, que mostró seriedad defensiva y buscó diferentes opciones en ataque. No fue suficiente para recuperar los mandos, pero se llegó al descanso con un ajustado 34-37, que mantenía las esperanzas del cuadro morado.

Pero la falta de regularidad de los vallisoletanos fue lastrando sus posibilidades de victoria, ya que no conseguían culminar las reacciones y, cada error que cometían, era aprovechado por el Amiab para afianzar su dominio. El juego interior de los de Artacho, con Highcock y Manning, además, les aportaba segundas y terceras opciones, gracias a su poderío en el rebote y, por si esto fuera poco, el intento de los morados por parar al rival se tradujo en más personales -Alonso y Prieto acabarían eliminados por cinco faltas-, lo que terminó de decantar la balanza del lado de los manchegos.

Por tanto, el Fundación Grupo Norte se despidió pronto de la Copa del Rey, pero ofreció una buena imagen ante un potente adversario que aspira a llegar lejos esta temporada.