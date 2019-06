Juego de banquillos en la LEB Oro Carles Mardo dirige el quinto partido de la serie de play-off ante el Bilbao Basket. / El Norte El Chocolates Trapa valora las opciones antes de anunciar el entrenador de la próxima temporada Sábado, 1 junio 2019, 11:01

Hoy empieza la Final Four de la LEB Oro, el último asalto para estar al año que viene en la ACB. Y mientras esto sucede, equipos y técnicos miran atentos a su alrededor para saber dónde va a entrenar cada uno la próxima temporada. Entre los equipos que aún no tienen el banquillo ocupado está el Chocolates Trapa Palencia, que aún reflexiona sobre sus posibilidades. Porque hay muchos entrenadores sin banquillo que están inmersos en la preparación de lo que está por venir. La directiva del club palentino ha decidido darse un tiempo para pensar en el futuro y decidir si Carles Marco es la mejor opción para estar al frente del nuevo proyecto.

El entrenador catalán llevó al límite al Bilbao Basket de Mumbrú, favorito para acompañar al Betis a la ACB. Esos cinco partidos, incluida una victoria en el inexpugnable Miribilla, hicieron subir las acciones de Marco, sobre todo después de que el entrenador asegurara que quería quedarse en Palencia. «Me gustaría quedarme porque estoy en un club que hace las cosas muy bien, veremos a ver qué planteamiento tiene el club. Yo estoy muy cómodo aquí», señalaba Carles Marco en su última comparecencia tras perder el quinto partido ante el Bilbao Basket. Pocos días antes, el Leyma Coruña anunciaba que la etapa de Gustavo Aranzana llegaba a su fin. El vallisoletano siempre ha estado en la agenda de los palentinos y su presencia en el Pabellón Municipal en el primer encuentro de play-off levantó sospechas entre los más suspicaces.

Al igual que hace levantar la ceja el hecho de que Nacho Lezcano esté en este momento sin banquillo. Tras su espectacular temporada, el exentrenador morado fue cesado a mitad de la temporada de la ACB. El técnico estuvo en Palencia para recordar el ascenso de hace una década a la LEB Oro y los aficionados nunca han olvidado al vasco. Pero tras su paso por la ACB, el caché de Lezcano se ha disparado y habrá que esperar a que los equipos de la máxima categoría cierren a sus entrenadores. Aunque lo primero de todo será que el club se pronuncie para saber si apuesta por Carles Marco o empieza a peinar el mercado para buscar un nuevo líder para el equipo. La última vez que el Chocolates Trapa tuvo que encontrar a un entrenador en verano anunció el fichaje de Joaquín Prado a mediados de julio. Esa temporada, la confección de la plantilla se retrasó mucho y el equipo empezó demasiado dubitativo. Habrá que esperar para saber si el club anuncia tan tarde al entrenador, sea Carles Marco o no, o si adelanta las fechas.

«No he recibido ninguna llamada de Palencia»

Soplan aires de cambio en el CBC Valladolid, el vecino más cercano del Chocolates Trapa. Sobre todo porque Paco García, su entrenador, parece abierto a nuevos proyectos lejos de tierras pucelanas. Eso sí, asegura que nadie de la directiva palentina se ha puesto en contacto ni con él ni con su representante. «No he recibido ninguna llamada de Palencia. Y mi representante tampoco. Es más, tengo contrato con Valladolid hasta el 15 de junio y será a partir de entonces cuando empiece a plantearme mi futuro. Eso sí, estoy interesado en nuevos proyectos», afirmaba el entrenador vallisoletano camino de un clínic en Valencia. Ya hay equipos interesados y parece que Breogán ha cogido la cabeza, aunque Paco García también asegura no haber recibido ninguna oferta de tierras gallegas. «Está claro que el proyecto de Palencia es muy interesante. Tiene un mayor presupuesto, objetivos muy claros y una afición espectacular. Es un gran equipo, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo hasta este momento», ratificaba el técnico. Desde luego, la gran temporada del CBC Valladolid respalda a Paco García, que ha sido capaz de exprimir su plantilla al máximo para meterla en el play-off a pesar de sus problemas con Bradley Hayes, uno de los jugadores americanos. Con un presupuesto muy ajustado, García consiguió llevar a su equipo hasta el mismo lugar que el Chocolates Trapa. A la espera de los movimientos de Mike Hansen, a Paco García no le van a faltar ofertas.