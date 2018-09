Retirada Navarro: «Molesta que te inviten a dejar el baloncesto» Juan Carlos Navarro, emocionado. / EFE «Quería seguir un año más, pero la decisión estaba tomada, y me hubiera gustado despedirme de otra manera», lamenta el mítico jugador del Barça, forzado por el club a abandonar las canchas EFE Barcelona Viernes, 7 septiembre 2018, 14:13

Juan Carlos Navarro explicó, en la rueda de prensa de despedida como jugador en activo, que su idea era seguir un año más jugando en el Barcelona Lassa y admitió que le hubiera gustado despedirse «de otra manera» del club de su vida.

En un acto celebrado en el Auditorio 1899 del Camp Nou, el club azulgrana confirmó que 'la Bomba' pasará a ser Mánager de la sección de baloncesto como representante de la institución y desarrollando funciones en la formación de jugadores del baloncesto base.

«Hemos pasado momentos difíciles en los últimos años y me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero la decisión ya está tomada. Hay que pasar página y seguir adelante. Por eso firmé el contrato largo de 10 años con el Barcelona», aseguró.

La 'Bomba' y el Barcelona cerraron hace un año un acuerdo por el que el jugador se rebajaba considerablemente la ficha y entre él y el club decidiría, temporada a temporada, si seguía vistiendo de corto o pasaba a desempañar otro papel dentro de la entidad.

La intención de Navarro, tal y como reconoció a lo largo de la rueda de prensa, era jugar una última campaña (la 2018-19) y retirarse a los 39 años, pero el club ya le comunicó al final de la temporada que no contaba con él para el próximo proyecto deportivo.

«Al principio molesta, porque dejas de hacer una cosa que has hecho durante 30 años. Por eso choca, pero después de hablarlo con mucha gente y el presidente, pensamos que era el momento. Ahora lo tengo asumido y tengo que mirar al futuro», apuntó.

En este sentido, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, admitió que «hay quien piensa que las cosas quizá se deberían haber hecho diferente», si bien resaltó que los actos de homenaje a Navarro estarán «a la altura» de su trayectoria.

Por ello, la entidad está preparando otro acto en el Palau Blaugrana el próximo 25 de septiembre similar al que gozó en el Camp Nou el ya exjugador del primer equipo de fútbol Andrés Iniesta, mientras que el 25 de noviembre, coincidiendo con el clásico de la Liga Endesa ante el Real Madrid, se retirará su camiseta con el número 11.

De esta manera, la expresión «pasar página» fue una de las más utilizadas por Navarro, quien, no obstante, reconoció que echará de menos la rutina de jugar al máximo nivel.

«He tenido que asumirlo, pero cuando veo vídeos del equipo entrenando me pongo triste. He pasado un verano diferente, el más complicado de mi vida y esto aún cuesta, pero lo he tenido que hacer y ahora tendré que mirar hacia adelante», agregó.

En este sentido, el hasta esta temporada capitán del Barcelona Lassa dijo que la relación con el club ha acabado «bastante bien» y que, a partir de ahora, espera adaptarse a sus nuevas funciones fuera de las pistas, centrándose especialmente en la formación de jóvenes jugadores.

«Hace tiempo que no suben jugadores al primer equipo. Tengo que aprender cómo funciona todo y creo que puedo aportar cosas al club», añadió.

El acto se realizó en el Auditorio 1899, donde se preparó un escenario con el mensaje 'Forever Bomba' acompañado por los 35 títulos que Navarro ha conquistado con la camiseta azulgrana a lo largo de los últimos 20 años.

Además de los familiares del jugador y la presencia de Josep Maria Bartomeu, asistieron, entre otros, algunos excompañeros del jugador como Marc y Pau Gasol, Ricky Rubio, a quienes Navarro calificó de «referentes mundiales».

«Me hubiera gustado jugar un año contigo aquí», dijo Navarro a Pau, quien, como todo el auditorio, se puso en pie para ovacionar el discurso del homenajeado, que dejó escapar alguna lágrima cuando por una de las pantallas se presentó un avance del documental que ha preparado la televisión del club para repasar su trayectoria.

Al homenaje tampoco faltaron el técnico Svetislav Pesic, los componentes de la actual plantilla de baloncesto y figuras clave en la carrera de la 'Bomba' como Joan Montes, el entrenador que le hizo debutar con el primer equipo.

En su discurso, Navarro agradeció el apoyo de familiares, amigos, compañeros, trabajadores del club, medios de comunicación y afición a lo largo de los últimos 20 años.

A todos ellos le prometió que en su nueva etapa seguiría siendo el mismo. «Mi intención es que 'Juanqui' siga siendo 'Juanqui', que no cambie. Acaba una etapa genial de mi vida, pero empieza otra importante. Voy a darlo todo por este club», zanjó.