Dos jornadas para pelear por el factor cancha Kone anota en el partido de la primera vuelta entre el Chocolates Trapa y el Granada. / MARTA MORAS Los enfrentamientos directos provocan que la Liga LEB Oro mantenga la emoción hasta el final LIA Z. LORENZO Palencia Lunes, 22 abril 2019, 19:18

El Chocolates Trapa cerró su pase para el 'play-off' ante el Ourense con una ajustada victoria que abre muchas esperanzas para los palentinos. Porque tras certificar su pase, los de Carles Marco tienen que empezar a pensar en el factor cancha, importantísimo para afrontar las rondas que les quedan por delante. En el peor de los casos, que sería perder los dos partidos que quedan ante el Covirán Granada y el Melilla Baloncesto, los morados se quedarían con 19 victorias, lo máximo a lo que pueden aspirar o el Carramimbre y el Levitec, que se enfrentan en el último partido. El Chocolates Trapa tiene ganado el 'basket-average' a ambos por lo que siempre quedaría por delante. Es más, si pierde los dos últimos encuentros y el Río Ourense Termal tampoco suma ninguna victoria y se da un triple empate a 19 victorias entre los gallegos, los palentinos y los vallisoletanos o los oscenses, los beneficiados serán el Chocolates Trapa y el Ourense, ya que ambos tienen ganado el 'basket-average' a Carramimbre y Levitec. A partir de ahí, los números son infinitos por culpa de un calendario juguetón que enfrentará a los que luchan por meterse y a los que quieren tener el factor cancha a favor.

El choque entre el Melilla y el Chocolates Trapa hará que salten las chispas la próxima jornada. Porque los melillenses no fallaron y se impusieron en casa al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que trató de remendar su mal comienzo en el último cuarto. El Melilla desconectó y apunto estuvo de pagarlo muy caro, el parcial fue de 24-32, pero los locales acabaron imponiéndose (78-76) para meterse de lleno en la lucha por tener la cancha a favor en el 'play-off'. Así que el partido entre el Chocolates Trapa y el Melilla será de alta intensidad. Y no será el único.

Porque no falló el Carramimbre, queconsiguió una victoria de muchos quilates en la cancha del TAU Castelló (83-94). Colgados a un espectacular Gantt, que cerró el partido con un gran porcentaje del 57% en tiro, los vallisoletanos demostraron que son uno de los equipos más competitivos de la categoría, siempre dispuestos a pelear hasta el final. El próximo fin de semana, el Carramimbre recibe al Força Lleida, un equipo que ya no se juega nada, mientras que el Levitec Huesca jugará en La Coruña ante un Leyma que ya ha conseguido la salvación matemática. Los dos necesitan la victoria antes de verse las caras en la última jornada y decidir quién entra en 'play-off'. En la lucha por tener el factor cancha, el Covirán Granada tiene un partido complicado ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad que no puede fallar si quiere mantenerse otro año más en la LEB Oro. Por su parte, el Río Ourense Termal se enfrenta a dos últimas jornadas de infarto ante el colista, el Sáenz Horeca Araberri, y frente al Melilla Baloncesto, que depende de sí mismo para sumar 21 victorias y estar en la pelea por el factor cancha. En esa lucha está metido de lleno el Chocolates Trapa, que podría conseguirlo si gana a los melillenses y al Covirán Granada en la última jornada.

Hasta el Iberojet Palma y el Oviedo, que parecían tranquilos en la tercera y cuarta posición pueden ver tambalear su ventaja ya que ambos se enfrentan en la próxima jornada. Así que los morados tienen que ganar y esperar a ver qué pasa en el resto de partidos. Las combinaciones son casi infinitas.