Jorge Sanz: «Estoy preparado mentalmente para este nuevo reto en Palencia» El base Jorge Sanz, con el balón, ante Josep Pérez. / Marta moras El jugador madrileño aterriza en la escuadra morada para fortalecer una demarcación desatendida la pasada campaña ÁLVARO MUÑOZ Palencia Sábado, 21 julio 2018, 13:34

El madrileño Jorge Sanz se convirtió el miércoles en el primer base del Chocolates Trapa, tras militar la pasada campaña en el Leyma Coruña. A pesar de su juventud (25 años), el jugador formado en las categorías inferiores del Real Madrid aterriza en Palencia para seguir creciendo como jugador.

–¿Ha sido el Chocolates Trapa una de las primeras opciones para Jorge Sanz?

–Cuando hablé con el entrenador Alejandro Martínez me decanté por el proyecto del Chocolates Trapa. Me sonó todo muy bien y hemos tenido mucho 'feeling', aunque es cierto que he tenido ofertas de otros equipos y no ha sido una decisión fácil. Finalmente, elegí Palencia, porque deportivamente es lo mejor para mí, ya que este año vamos a ver una liga muy igualada y con equipos muy fuertes.

–¿Con su fichaje por el Chocolates Trapa busca asentarse en el club para dar el salto a la ACB?

–Es muy difícil analizar esa situación. A mí me haría mucha ilusión poder subir al equipo. En los últimos años, hemos visto cómo el club concluía las temporadas en los puestos de 'play-off', por eso creo que deberíamos aspirar a lo máximo y volver a situarnos en los puestos punteros. Luego nunca se sabe si podremos darnos una ilusión, a la par que a la afición con una buena temporada.

–A pesar de su juventud, tiene experiencia en ACB y LEB Oro...

–Soy un jugador joven, con una trayectoria profesional muy larga. Empecé a jugar al baloncesto profesional desde muy pequeño. Espero que los aficionados no se queden con mi edad, ya que soy un base muy asentado en la categoría. Cada año sigo asentando mi juego, sobre todo la cabeza y en el inicio de la pasada campaña la gente vio lo que pude dar. Mi intención en Palencia es intentar ayudar al equipo durante todo el año.

–¿Hasta que punto le influyó la temporada pasada el fichaje de Zach Monaghan?

–Me llegó a perjudicar. Cuando fichó, la directiva me lo planteó como un refuerzo para el escolta y así ayudarme a subir la pelota, porque tenía mucha responsabilidad y muchos minutos. En la segunda vuelta, empezó a jugar de uno y me restó protagonismo. Al final acabé de una forma que no me gustó, pero ya he hecho borrón y cuenta nueva para centrarme únicamente en Palencia. Por eso, me gustaría mantener la constancia y regularidad que me faltó al final de la temporada.

–Precisamente aterriza en Palencia para reforzar una posición que el año pasado dejó mucho que desear...

–Ya me lo han comentado. Es verdad que la campaña pasada no salieron bien los fichajes, sobre todo al principio. Ese tema no me influye porque empiezo de cero, aunque reconozco que es un puesto de responsabilidad. Estoy preparado física y mentalmente para afrontar esta nueva etapa en Palencia, así como para lograr los objetivos que nos marquemos.