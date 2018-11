Jorge García: «Si Urko Otegui no tiene lesiones, puede seguir a este nivel varias temporadas» Jorge García, con la camiseta del Lucentum Alicante. / Esther Naval El capitán del Chocolates Trapa superará el viernes al cordobés como el jugador con más partidos en LEB Oro ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 13 noviembre 2018, 11:42

El cordobés Jorge García, retirado en el verano de 2017 con el ascenso a ACB del Burgos, comparte esta semana el título honorífico de jugador con más partidos disputados en la LEB Oro con el capitán del Chocolates Trapa, Urko Otegui, que si todo va sobre lo previsto a partir del viernes reinará en solitario en la faceta de jugador con más participaciones en la categoría de plata del baloncesto patrio.

–Imagino que es un honor para usted que un jugador como Urko le supere en partidos en LEB Oro...

–Sí. El compromiso, la dedicación, la ilusión y la trayectoria de Urko le ha llevado a superar esa marca. Le tenemos que felicitar y me alegro mucho por él. Además le queda mucho por hacer por lo que vemos cada semana. Está en un buen nivel. Esperemos que siga porque estas temporadas son para recoger frutos a nivel personal y colectivo.

–Estos hitos son una buena noticia para el baloncesto...

–La imagen que puede proyectar Urko a nivel local y nacional hay que aprovecharla con los más jóvenes. Urko tiene el compromiso con el deporte y su educación. Es una imagen que hay que resaltar.

–Al igual que le pasó a usted, Urko llega al final de su carrera deportiva en un nivel espectacular...

–Se ha cuidado mucho y ha trabajo mucho su cuerpo. El nivel de compromiso hace que te emplees al máximo para disfrutar en estas últimas campañas. Al igual que yo lo hice en mi última etapa, creo que Urko está disfrutando muchísimo. Su nivel está siendo muy bueno y su equipo lo está notando. Espero que siga bastantes temporadas más y dejé el número de partidos disputados muy alto para que el que llegue, demuestre esa dedicación y constancia que hemos tenido nosotros.

–En verano, usted aseguraba que lo que tenía que hacer Urko es disfrutar en la cancha. Por lo que se ve le está haciendo caso...

–Para disfrutar hay que estar al 100% y Urko está al máximo. Evidentemente compite, pero también disfruta de lo que el baloncesto le está devolviendo. Ha tenido la suerte de jugar en Palencia y ganarse el respeto del club y de la ciudad. Espero que consigan el ansiado ascenso.

–¿La experiencia es más que un grado en la recta final de una trayectoria deportiva?

–Indudablemente, las capacidades físicas, aunque las cuides, van disminuyendo, pero el aspecto intelectual va creciendo. Somos jugadores inteligentes y Urko está aprovechando su rol importante. El entrenador y sus compañeros tienen que estar contentos, porque les transmite su dedicación e ilusión.

–¿Ve compitiendo a Urko a este nivel más años?

–Espero que sí. Después del último partido, pocos ven el final cerca. No me atrevería a decirlo. La retirada es un planteamiento que te va surgiendo. Cuando cumples los 30, lo miras de reojo, pero con los 35 uno sabe que lo tiene cerca y va año a año. Urko está en un buen momento deportivo y en un equipo que está creciendo. Si no tiene lesiones, puede aguantar y disfrutar unos cuantos más. Así que solo le puedo decir que siga disfrutando y cuidándose para disfrutar de estos momentos.