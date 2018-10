LEB Oro Un inesperado problema en el 6,75 Calvin Hermanson lanza a canasta en el partido de pretemporada ante el Breogán. / Marta Moras Los morados tienen el tercer peor porcentaje en tiros de tres, solo superados por el Canoe y el Granada LÍA Z. LORENZO Palencia Viernes, 12 octubre 2018, 12:00

l inicio de liga del Chocolates Trapa ha sido tan brillante, dos victorias en dos partidos, que ha eclipsado un problema imprevisto, el poco acierto de los jugadores morados desde el 6,75. Tras una pretemporada espectacular desde el perímetro, con un Calvin Hermanson moviéndose en porcentajes cercanos al 40%, el inicio de la LEB Oro ha puesto al descubierto una debilidad que nadie esperaba. Los de Alejandro Martínez son el tercer peor equipo de la categoría en lanzamientos de tres (20,7%), solo superados por el ZTE Canoe (15,9%) y el Covirán Granada (20,4%), los dos equipos recién ascendidos que apenas han reforzado sus plantillas. Un dato preocupante para un equipo que aspira a estar entre los mejores. Sobre todo si se miran las estadísticas de los clubes que, a priori, son los rivales por estar en el 'play-off'. El Carramimbre Valladolid y el Retabet Bilbao se mueven en un espectacular 49%, mientras que equipos como el Leyma Coruña o el Liberbank Oviedo superan ampliamente el 40% de acierto en el perímetro. Cerca de los palentinos se encuentra un Melilla (23%) que tampoco tiene una relación idílica con los triples.

Más allá de los datos que reflejan las estadísticas, el foco se centra en Calvin Hermanson, un jugador que ha deslumbrado durante los partidos de preparación, pero que no acaba de encontrar su hueco en este comienzo de temporada. El americano fue el máximo anotador de la pretemporada y se había perfilado como uno de los hombres importantes en la pizarra ofensiva de Alejandro Martínez. Pero la llegada de la competición parece haber atenazado al tirador, que firma un inexplicable 1/11 desde la línea de tres. Un porcentaje inconcebibles (9%) después de haber visto al alero firmar grandes partidos desde el 6,75 gracias a su facilidad para armar rapidísimo el tiro y su gran acierto desde la esquina. Pero Hermanson no es el problema del Chocolates Trapa, solo es el reflejo de las dudas que ahora mismo asaltan a los morados y que parecen haber paralizado su tiro exterior. Con Jordi Grimau fuera por lesión, solo Cvetinovic ha conseguido dar aire a su equipo desde fuera (3/4 en triples). Vasturia (1/4), Zubizarreta (1/5) y Jorge Sanz (0/1) no han podido asumir el papel de anotador en el perímetro ante la mala racha de Hermanson.

En la pintura

La mejor noticia para el Chocolates Trapa sería que este poco acierto desde el 6,75 sea solo eso, una racha y no un síntoma. Porque en el baloncesto modernos es muy complicado aspirar a nada sin un tiro exterior sólido. Y por ahora, el de los morados no consigue afianzarse. Ante el Canoe y el Barcelona B, los de Alejandro Martínez compensaron sus problemas desde el perímetro endureciendo la pintura, con, esta vez sí, un gran porcentaje en el lanzamiento de dos y un Cvetinovic más motivado que nunca. El serbio es el máximo anotador del equipo morado, seguido de un Vasturia que no deja de sorprender por su regularidad y su tranquilidad en los momentos importantes. Junto a ellos, Kone y Jorge Sanz se han convertido en los pilares anotadores del equipo de Alejandro Martínez. Pero los morados van a necesitar mucho más mañana, ante el Liberbank Oviedo. El partido en el Pumarín va a suponer una prueba de fuego. Ante un equipo muy renovado, pero aún con aspiraciones de 'play-off', los exteriores morados deberán aliviar la presión sobre la pintura.

La mejor noticia para el Chocolates Trapa sería que Calvin Hermanson se reencontrara a sí mismo en tierras ovetenses, que recuperara esa versión descarada y sin complejos que brilló en la pretemporada. Porque el alero americano debe liderar la tan necesaria reacción del juego exterior morado. Sobre todo porque los dos próximos rivales son de altura. Después de la visita al Pumarín, los de Alejandro Martínez recibirán al Tau Castelló, otro de sus rivales directos en la pelea por el 'play-off'. Y ahí será vital que desaparezca este inesperado problema desde el perímetro.