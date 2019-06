«Me gustaría contar con Urko, pero él decidirá si quiere continuar» Carles Marco, durante uno de los partidos de la pasada temporada. / Marta Moras El exbase internacional se alegra de poder confeccionar la plantilla «desde el inicio» y se sentará con la directiva para concretar los fichajes JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Miércoles, 12 junio 2019, 11:50

El Palencia Baloncesto confirmó el proyecto continuista de Carles Marco para la próxima temporada. El técnico catalán llegó en la jornada 21 de la pasada campaña y es el primero de los mimbres de la cesta que tendrá que confeccionar el equipo para salir a competir en LEB Oro a partir del próximo 27 de septiembre. Las dudas de quien continuará o no a partir de este momento están aún en el aire.

–¿Cómo será el equipo de Carles Marco la próxima temporada?

–Es un placer poder comenzar a hacer un equipo desde el inicio. A partir de ahora, tendremos que ir sin prisa pero sin pausa, pero con la intención de poder hacer el mejor equipo posible.

–¿Con qué jugadores del actual plantel le gustaría contar?

–Decidimos no empezar a hablar hasta que no estuviese todo cerrado. Ahora mismo tengo una idea en la cabeza, pero de la idea que tienes a la que puede salir siempre hay un trecho. Tenemos que sentarnos y pensar en lo que disponemos. De momento no hay nada claro.

–¿Le gustaría formar una plantilla en torno a Urko Otegui, que ha sido el baluarte fundamental del equipo durante todos estos años?

–Me gustaría. Pero en esta ocasión es Urko el que decidirá lo que quiere hacer, no nosotros. Él tiene la potestad y se ha ganado el derecho a elegir si sigue o no. Dependiendo de quien se quede, haremos un proyecto nuevo o no.

–¿El objetivo del equipo será una temporada más el del 'play-off'?

–Tenemos que ser lo más competitivos posibles, intentar hacer disfrutar a la gente y ganar los máximos partidos posibles. Aún es pronto para marcarnos como objetivo principal el jugar un 'play-off'.

–La Liga comenzará el 27 de septiembre y tendrá dos semanas más de duración. ¿Puede pasar factura físicamente?

–Esta temporada tiene dos lecturas. La primera que no tendremos jornadas entre semana y la otra que empezaremos una semana antes y acabaremos una semana más tarde. Habrá tiempo para entrenar y para los descansos. Tenemos que hacer la mejor planificación posible para llegar perfectos en cada partido hasta el final de la campaña.

–Con los descensos y ascensos de esta temporada y la igualdad patente durante toda la pasada campaña. ¿Será un año complicado?

–La tónica seguirá siendo la igualdad de todos los equipos, con proyectos ambiciosos para poder estar arriba y con nuevas caras en la Liga. Los equipos tendrán mucha ilusión por hacerlo de la mejor manera posible. No sé si este año se repetirá lo que ocurrió con el Betis la pasada temporada, que solo perdió en cuatro ocasiones. Espero que sea igual de bonita y competitiva y que siga mejorando como está haciendo con tanto talento, temporada tras temporada.

–La Copa Princesa se disputará esta vez entre semana, haciendo que se jueguen tres partidos en tan solo una semana...

–Si tenemos que jugar tres partidos en una semana es por disputar la Copa. Lo firmo ahora mismo. Será un calendario diferente, con las ventanas FIBA, el parón y nosotros tendremos que encajarlo todo y, si lo han hecho así, es porque será la mejor manera posible.

–Otra de las intenciones del club es que se repitan los llenos en el pabellón que ha habido esta temporada. ¿La idea es crear ilusión desde el primer minuto?

–Ese es nuestro objetivo. Enganchar al público desde el primer momento. Es genial ver a la ciudad tan volcada con el equipo y ver el pabellón con 5.000 personas en cada partido. Intentaremos crear esa ilusión esta temporada.

–Ya está habiendo los primeros movimientos en los banquillos. Sergio García llega al Coruña. ¿Qué le parece el fichaje de los gallegos?

–Muy buena incorporación por su parte. Es un entrenador que lo hizo muy bien en Palencia y que en estos últimos dos años ha estado subiendo y mejorando de ayudante en ACB. Es un técnico con experiencia y que conoce la categoría.

–Paco García abandona el Carramimbre Valladolid. ¿Cree que será difícil cubrir esa baja en el banquillo pucelano?

–Paco lo ha hecho muy bien. Todos sabemos que es un entrenador 'top' que ha ayudado mucho a crecer al club, pero también creo que tanto Mike como Pepe y la gente del equipo van a encontrar la mejor solución posible. Después de una baja llega una alta.