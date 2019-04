Grimau: «En esta temporada me he sentido menos útil por todas las lesiones» Jordi Grimau, en un encuentro contra el Bilbao Basket. / Antonio Quintero El catalán confía en lavar la imagen del equipo este viernes contra el Cáceres para cerrar lo antes posible la clasificación para el 'play off' JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Martes, 2 abril 2019, 13:01

El escolta catalán de Chocolates Trapa Palencia Jordi Grimau busca resarcirse de sus múltiples lesiones acumuladas a lo largo de la temporada y, tras la dolorosa derrota del pasado domingo frente al RETAbet Bilbao Basket, el conjunto palentino busca una nueva victoria este próximo fin de semana en el Pabellón ante Cáceres Patrimonio de la Humanidad y consolidarse, de esta forma, en las posiciones de 'play off'.

–¿Qué sensaciones tiene tras la derrota del pasado domingo en Miribilla contra el Bilbao Basket?

–Lógicamente fue una derrota muy dura. No fuimos capaces de competir ni tan siquiera a estar cerca del nivel de uno de los equipos más fuertes de la categoría. Estamos decepcionados, pero a la vez listos para empezar a trabajar en los encuentros que quedan y terminar la fase regular de la mejor manera posible.

–¿Cómo ve al equipo de cara a los partidos que quedan hasta el final de la temporada?

–Está claro que está siendo una campaña un tanto irregular, donde hemos encadenado victorias, pero sobre todo muchas derrotas seguidas. Al equipo le cuesta competir de manera regular, aunque también hemos sido capaces de obtener muy buenos resultados en algunos momentos de la temporada. Tenemos que luchar para intentar que no vuelva a haber estos altibajos.

–Hace unos días abandonó un entrenamiento por las molestias en su pie. ¿Qué tal se encuentra?

–Está siendo una temporada muy complicada. No había sufrido ninguna lesión en todos mis años como profesional y parece que se han juntado todas en esta campaña. Una fractura en el dedo, una neumonía, problemas que continúan a día de hoy en el talón y un proceso vírico, está siendo muy difícil a nivel individual. Aunque no haya sufrido ninguna lesión de gravedad, no me ha permitido coger el ritmo competitivo y eso es duro mentalmente.

–¿Cree que las lesiones y los refuerzos que han llegado en los últimos meses le han supuesto menos minutos con el equipo?

–No creo que eso tenga nada que ver. Ha habido muchos partidos en los que he tenido que estar muy limitado físicamente, pero en los que he querido ayudar y seguramente también ha podido perjudicarme a la larga. Siempre he tenido el compromiso de ayudar al equipo y no me he sentido en ningún momento menos importante, pero en ocasiones sí menos útil a causa de todos los percances con las lesiones.

–Apenas queda un mes de temporada en el que se van a acumular una racha de muchos partidos seguidos. ¿Cómo afronta todos esos encuentros?

–Estamos acostumbrados. Carles Marco y el cuerpo técnico preparan muy bien los partidos. Es cuestión de estar preparados y de intentar competir al mejor nivel posible estos pocos encuentros que nos quedan.

–Muchos de esos partidos son frente a rivales directos. ¿Cree que pueden servir anímicamente para acabar con las malas sensaciones de los últimos enfrentamientos?

–Independientemente de los rivales que nos puedan tocar, hay que intentar ser competitivo en todos los encuentros que tenemos. Va a ser muy complicado, puesto que ahora mismo todos los equipos se están jugando algo.

–Tras los encuentros de liga, ¿cómo ve las opciones de alcanzar los puestos de fase de ascenso al final de la temporada?

–Primero tenemos que conseguir la clasificación matemática que aún no lo hemos hecho. Serán unos partidos importantes para acabar de consumar las opciones de jugar el 'play off' y saber realmente en qué posición terminamos la liga regular y a partir de ese momento, ver qué posibilidades tenemos y cómo llegamos a nivel competitivo a esas alturas.

–¿Esta racha negativa tiene similitudes con la que acabó con Alejandro Martínez?

–Creo que a Alejandro Martínez se le despidió precisamente por haber acumulado tantas derrotas. Ese es el primer síntoma y el más grave de esa irregularidad en la que pasamos de estar prácticamente segundos en la liga a acumular seis derrotas consecutivas. Aunque la actual racha no es atribuible ni a Alejandro Martínez ni a Carles Marco, sino a la forma de funcionar y de jugar del grupo de jugadores del equipo.

–El próximo rival es el Cáceres, de nuevo en el Pabellón Municipal de Deportes.¿Tiene ganas de resarcirse brindando una nueva victoria a la afición palentina?

–Es un partido muy importante después de una derrota muy dura en el que vamos a intentar buscar cuanto antes cerrar la clasificación para el 'play off' de ascenso. Es uno de esos encuentros en los que buscaremos jugar bien, a un buen nivel y desde luego una nueva oportunidad para dar un paso más hacia adelante en todos los sentidos.