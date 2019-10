KASPARS VECVAGARS | NUEVO FICHAJE CHOCOLATES TRAPA «Es una gran oportunidad para mí jugar en Palencia, he oído que es un buen equipo» El base letón, la última incorporación morada, cree que está listo para este domingo en Orense ESTHER BENGOECHEA Palencia Miércoles, 16 octubre 2019, 12:15

Por fin, ayer, 16 de octubre, tuvo Carles Marco a toda la plantilla al completo –nueve semanas después de comenzar la pretemporada–, aunque Jaime Pradilla trabajase aparte por molestias, con el fisioterapeuta y el preparador físico. Los once jugadores que el cuerpo técnico pidió para la presente campaña se ejercitaron ante los alumnos del colegio Buenos Aires y, también, ante algunos curiosos. Nadie se quería perder el primer entrenamiento del base letón Kaspars Vecvagars, la última incorporación del Chocolates Trapa Palencia, que ya trabaja con sus compañeros para poder jugar este domingo ante el Ourense.

«Por supuesto que me gustaría jugar ya esta misma jornada. Estoy aquí listo para todo, quiero jugar. Veremos cómo transcurren estos próximos días, pero yo estoy a plena disposición ya con el equipo», señaló ayer Kaspars Vecvagars, al término de su primer ejercicio con su nuevo vestuario.

Cierto es que el último fichaje morado, que llega tras la marcha de Sango Niang a Estados Unidos para recuperarse de una lesión, no ha estado parado estas semanas y hasta ha disputado tres jornadas con el conjunto letón de Jurmala, su anterior equipo. «Ya he jugado allí algunos partidos, así que tengo ya cogido el ritmo de juego y estoy ya preparado para jugar con el Chocolates Trapa y para aportar todo lo que pueda», reconoció el base de 26 años y 1,93 metros de altura.

Siempre es más complicada la adaptación a un equipo para un base, que necesita conocer perfectamente a sus compañeros y el juego que realizan. Y más aún si se incorpora a su nuevo vestuario con el presente curso ya comenzado. A Kaspars Vecvagars le hubiera encantado estar en Palencia el 22 de agosto, el día que arrancó la preparación para la nueva e ilusionante temporada. «Siempre es más difícil comenzar en un equipo cuando ya han empezado a entrenar todos juntos, pero el técnico me ha dicho que me van a ayudar todos y a explicar cada cosa para que pronto entre en la dinámica de mis compañeros», argumentó el base.

El base letón ha jugado en las filas del Zalgiris Kaunas desde 2010 hasta 2016, año en el que fichó por el VEF Rïga. Tras dos temporadas allí, el jugador pasó a formar parte del Wilki Morskie Scszecin, hasta que recaló en el Jurmala de Letonia, donde estaba militando cuando recibió la llamada del Chocolates Trapa. También tiene experiencia con la selección lituana y ha jugado en la Euroliga.

Marco: «Es un buen complemento para formar la plantilla» Carles Marco, técnico del Chocolates Trapa. / A. Q. «Es un muy buen jugador, hemos tenido la oportunidad de que venga y de que nos ayude. Ha jugado toda su carrera de base puro pero creemos que puede jugar también en otra posición. Es un buen tirador y buen pasador, es grande y también defiende. Creemos que es un buen complemento para acabar de formar al equipo que tenemos», afirmó ayer Carles Marco, señalando las virtudes de Vecvagars sobre la pista. «Hemos mirado mucho. Él sí que tenía equipo pero por circunstancias pasan estas cosas, ya que estaba esperando una posible salida del Jurmala. Nos ha gustado mucho este jugador, ya le habíamos visto con Lituania y nos gustaba. Hablamos con él y también estaba interesado. Nos había visto ya varios partidos y tenía inquietud por saber más sobre Palencia y aquí está entre nosotros ya», afirmó Marco. «Es verdad que ha sufrido varias lesiones, pero nos ha contado que lleva una época mejor, desde que ha variado su alimentación. Esperemos tener un año tranquilo y que Kaspars esté perfecto aquí con nosotros», concluyó.

Vecvagars no quiso perder la oportunidad de alabar al conjunto morado, su nuevo equipo. «Siempre he querido venir a España a jugar a baloncesto. Por circunstancias, no he podido estar aquí antes, pero estoy ahora. Sé que el Chocolates Trapa tiene una gran afición y es un gran equipo. Es una gran oportunidad para mí poder jugar aquí, la verdad es que he oído hablar muy bien de este club», reconoció el letón, que ya sabe decir 'gracias', su primera palabra en castellano.

Antes de aceptar la oferta del Palencia Baloncesto, el base llamó a Kacinas y a Jasaitis, ya que se conocen de jugar en Lituania, para preguntarles por el equipo, por la Liga y por todo en general. También vio los dos últimos encuentros del Chocolates Trapa, ante Mallorca y Breogán, justo las dos victorias moradas de la temporada, llegando a Palencia con los deberes ya hechos.

Buen rollo

Vecvagars se mostraba muy contento con el recibimiento de sus nuevos compañeros y con la buena relación que había entre todos. «El equipo es muy amigable, hay muy buen rollo entre todos los jugadores. El mismo día que llegué, el capitán me escribió para decirme que si necesitaba algo, que se lo dijese sin dudarlo. Todos son muy cercanos conmigo y estoy muy a gusto aquí», afirmó, tras unas pocas horas en su nuevo vestuario.

Sobre su forma de jugar y la clase de jugador que es o que puede ser, no quiso dar muchas pistas, más bien, ninguna. No me gusta hablar demasiado de mí mismo, prefiero que se vea mejor en la pista. Así que ya veremos pronto la clase de jugador que soy porque yo puedo hacerlo en dos posiciones, puedo ser base y escolta. Ya he tenido una buena conversación con el entrenador y él me ha explicado lo que va a necesitar de mí, todo lo que yo puedo aportar al equipo», argumentó.

Vecvagars ha aterrizado en Palencia con muchas ganas. Muchas ganas de jugar, de hacerlo bien y de ser uno más a las órdenes del entrenador Carles Marco. En definitiva, con muchas ganas de baloncesto. «Voy a hacer todo lo que el entrenador me pida. Lo voy a hacer lo mejor que pueda y con mucha intensidad. He venido aquí para ayudar al equipo en todo lo que esté en mi mano», señaló el nuevo jugador morado.