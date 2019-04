Filipenses y Venta de Baños cumplen y se citan en la final adelantada para alcanzar la EBA Los dos conjuntos palentinos sufren en la primera jornada de la fase de ascenso a EBA ante La Flecha y el Universidad de Salamanca EL NORTE Palencia Sábado, 6 abril 2019, 01:41

Un equipo palentino está más cerca de competir el próximo año en la Liga EBA. O eso se vislumbra después de que ayer Venta de Baños, primero, y Filipenses, solventaran, los dos primeros partidos de la fase de ascenso. Eran los favoritos y eso se reflejó en Villamuriel de Cerrato, donde se disputaba la primera jornada de un 'play off' que desprende emoción por todos los lados de la cancha. Tras la conclusión de los primeros enfrentamientos, la jornada de hoy se presenta como la de la final anticipada, pues los dos conjuntos palentinos se enfrentan esta tarde en el Pabellón Municipal de Deportes, a partir de las 18:30 horas.

Los primeros en saltar a la pista fueron los venteños y los salmantinos del USAL. Los nervios se notaron en los primeros compases de un encuentro en el que los de Juan Carlos Pedrosa, que dejará el baloncesto al término de la fase de ascenso, empezaron dominando. El recién ascendido quería solventar por la vía rápida, pero los jóvenes universitarios no habían venido hasta Palencia para pasar el rato. Calidad les sobra, pero los venteños tiraron de orgullo para alejarse en el marcador. Cuando eso sucedía, el acierto desde la línea de triples volvía a castigar a los venteños, que tenía que sacar a relucir su fuerza en la pintura para volver a distanciar. Como un acordeón, la diferencia se ampliaba y se reducía, hasta que llegó el tercer cuarto. En este periodo, la defensa de los de Juan Carlos Pedrosa dio un paso al frente y apretó para dejar en tan solo siete puntos al USAL. Eso terminó de encarrilar el encuentro, aunque no fue fácil para los venteños. «Confiaba en dar algo más de descanso a los jugadores más relevantes, pero no ha sido así», afirmó al término del encuentro Pedrosa.

Por el Venta de Baños jugaron Carter (2), Roper (32), Jiménez (16), Jerell Derron (20), Jordan Alton (8) -quinteto inicial- García (2), Ryan (-), Fernández (-), Nieto (-), Santos (1) y Cacho (-).

Más sufrió el otro conjunto palentino. El Filipenses, primero en la fase regular, sudó para doblegar a La Flecha, que no dio el partido por perdido en ningún momento. Salieron mejor los de Alberto Padilla, que se asentaron mejor a la pista dura del Adolfo Nicolás. Con el paso del tiempo el partido se igualaba, gracias a la dura defensa, a veces excesiva, de los vallisoletanos. A la fortaleza en su propio campo se sumaba el acierto desde el tiro exterior, que obligaba a apretar más de la cuenta a los palentinos. El Filipenses no se despegaba en el marcador y los vallisoletanos amenazaban a los anfitriones.

Reacciones

El tercer cuarto siguió el mismo guion, aunque parecía que los palentinos iban a tener una tarde plácida. Esa escena cambió completamente, cuando La Flecha apretó y se acercó en el marcador. La garra de los vallisoletanos sembró el nerviosismo entre los palentinos, que tuvieron que tirar de sus primeros espadas. Eso propició que el final fuera igualado. Una defensa desajustada invitaba a soñar a los vallisoletanos que se quedaron con la miel en los labios. Por parte del Filipenses jugaron Blanco (4), Herrero (8), Juanpe (22), García (8), Crespo (5) -quinteto inicial- Alfonso (2), Chávez (2), Herrero (-), Rodríguez (6), Fernández (2), González (2) e Iglesias (4).

Con estas dos victorias, los palentinos se enfrentarán hoy en la final anticipada. «Tiene más experiencia Felipenses. El ascenso pasará por ese encuentro», destacó ayer el técnico del Venta de Baños. Por su parte, su rival hoy fue más tajantes y aseguró que si se pierde hoy «nos quedamos sin opciones de ascenso».