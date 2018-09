El eterno aspirante visita Palencia Urko, con el balón, defendido por Gantt, en el derbi regional. / Marta Moras Chocolates Trapa y Melilla miden hoy sus fuerzas en el penúltimo ensayo de la pretemporada Á. MUÑOZ Palencia Jueves, 27 septiembre 2018, 12:55

El Chocolates Trapa Palencia recibe hoy, a partir de las 20:30 horas en el pabellón municipal de Deportes, al Melilla Baloncesto, rival directo de los palentinos en busca del ansiado ascenso a ACB y eterno aspirante a lograr todos los títulos de la temporada. Con la intención de olvidar el tropiezo de la Copa de Castilla y León contra el Carramimbre, el equipo que dirige Alejandro Martínez intentará buscar las sensaciones que perdió en la primera parte del derbi regional.

Hasta ese momento, el juego de los morados rozó la perfección, lo que invitaba a los aficionados al optimismo. Los fichajes funcionaban y su adaptación se reflejaba en los buenos partidos amistosos. Jugadores como Calvin Hermanson, Steve Vasturia, Moussa Kone... dejaban su sello de identidad en encuentros, en los que, a priori, el Chocolates Trapa no era favorito. De esta forma, Oviedo, Bilbao y Breogán engrosaban la lista de derrotados en pretemporada por los morados, que encontraron el primer contratiempo en las lesiones de Jorge Sanz y Jordi Grimau. Más dolorosa fue la del catalán, que le obligó a perderse el torneo autonómico y le descarta del primer enfrentamiento, como mínimo, de la competición regular, el próximo 5 de octubre en casa del Real Canoe.

Los puntos y la experiencia de Grimau se notó en el derbi regional, que se decantó, con polémica, a favor de los vallisoletanos en los instantes finales. Un tropiezo que se quedará en mera anécdota si los palentinos vuelven a la senda del triunfo ante los melillenses, que disputan en estos días un gira por el norte de la provincia y que les llevará mañana a Valladolid para medirse al Carramimbre. Para estos dos encuentros, el entrenador Alejandro Alcoba ha convocado a sus once jugadores, incluido su último fichaje, el pívot Darko Balaban, que completa un juego interior con muchos centímetros, entre los que destaca el ex del Iberostar Palma Gediminas Zyle y el ex del Leyma Coruña Jesse Chuku.

Renovación de la plantilla

Y es que la plantilla del Melilla Baloncesto se ha renovado, prácticamente, al 100% (tan solo continúa Juan Rubio), a pesar de quedarse a las puertas la temporada pasada de ascender a ACB. Ese volverá a ser el principal objetivo de los de Alcoba, que, al igual que el Chocolates Trapa, mezcla la veteranía de jugadores llamados a ser importantes como Txemi Urtasun y la juventud de jugadores contrastados como Josep Franch o Caleb Agada. Por su parte, Vasilije Vucetic ya se ha recuperado de sus molestias en el hombre y estará también en el tramo final de la pretemporada.

En el olvido de los aficionados melillenses, al igual que le pasó al Palencia Baloncesto, ya se encuentran leyendas de LEB Oro como Dani Rodríguez o Mamadou Samb (Real Betis), que en las próximas horas también podría fichar por el Betis. Una revolución en la pista para intentar dar el salto de categoría. Y es que todas las temporadas, el club melillense apuesta por las grandes sensaciones de la campaña pasada para lograr el ansiado ascenso, aunque ese objetivo aún no ha llegado.

Al igual que el Chocolates Trapa, el Melilla aterriza en Palencia con un bagaje idéntico en pretemporada, al perder tan solo un encuentro ante el Benfica de Arturo Álvarez por 101 a 87 y ganar los otros tres enfrentamientos. Resultados anecdóticos, que servirán para poner en valor a dos equipos llamados a copar las posiciones punteras de la clasificación en una de las LEB Oro más igualadas de los últimos años.

Homenaje a Chufi

Sin tiempo para el descanso, el Chocolates Trapa tendrá otro importante test el próximo sábado, el último de la pretemporada ante el Porto de Moncho López y que servirá de homenaje a Rufino García 'Chufi', fallecido en abril. Además, este encuentro ha generado controversia en el deporte palentino, ya que la hora del partido inaugural del pabellón coincide con el encuentro del Cristo en La Balastera, imposibilitando que los aficionados puedan presenciar ambos espectáculos deportivos. El presidente del Cristo, David Nieto, ya aseguró que «deberían de tener un poco de cariño al fútbol palentino».