El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Disputa por un balón durante el partido. César Minguela
Baloncesto en silla de ruedas

Estreno como local con victoria del Fundación Aliados

El equipo de José Antonio de Castro pasa por encima del Mideba Extremadura desde el primer minuto

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

El Fundación Aliados ha debutado en su feudo, en esta temporada, con una contundente victoria sobre Mideba Extremadura, en un partido que los vallisoletanos controlaron desde el primer minuto, tanto en el plano defensivo como en el ofensivo, en el que destacó especialmente Paco García Quiles, al que acompañaron en la anotación el siempre efectivo Adrián Pérez y una soberbia Bea Zudaire.

El cuadro morado salió con muchas ganas e intensidad al parqué del Pilar Fernández Valderrama, dispuesto a desplegar todas las armas de las que disponía, ya que faltaban Jelmer Van Brunschot y Lucas Müller y, por tanto, las rotaciones se complicaban. La principal, una muy buena defensa, que desarboló al rival a las primeras de cambio, con la que se llegó al final del primer cuarto ya con una importante ventaja en el marcador (27-9).

Fudnación Aliados

Joaquín Robles (11), Adrián Pérez (21), Paco García Quiles (27), Bea Zudaire (16), Simon Brown (10) -cinco inicial-, Matías Méndez (4), Alessandrini (2).

91

-

52

Mideba Extremadura

Lázaro (10), Ángel Hernández (2), Rincón (-), Solórzano (17), Rodrigo Pérez (19) -cinco inicial-, Bautista (4).

  • Árbitros: Celaya, Jurado y Labajo. Sin eliminados

  • Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Superliga BSR.

Paco García Quiles se había convertido en una auténtica pesadilla para la defensa visitante, que no supo contrarrestar una efectividad que, sin embargo, bajó de manera considerable tras la reanudación, si bien el testigo en los lanzamientos fue cogido por Bea Zudaire, que se mostró implacable en el tiro a media distancia, y el veterano Adrián Pérez.

Foto: César Minguela

El nuevo jugador del Fundación Aliados, Simon Brown, realizó un trabajo fundamental en el apartado defensivo, y supo aprovechar sus ocasiones en ataque lo que, junto a la aportación de Matías Méndez y Alessandrini, en los minutos de juego de los que dispusieron, completó un encuentro de absoluto dominio local.

Ya de cara a la próxima jornada, ante el BSR Vistazul, el técnico vallisoletano, José Antonio de Castro, podrá contar con los dos jugadores ausentes en estas dos iniciales del presente curso, lo que le dará un plus al juego colectivo, al poder contar con más rotaciones y más opciones tácticas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  4. 4

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  5. 5

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  6. 6

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  7. 7

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  8. 8

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  9. 9 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos
  10. 10

    Los refugiados que dormían frente a la Comisaría de Segovia dejan la calle tras meses de espera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Estreno como local con victoria del Fundación Aliados

Estreno como local con victoria del Fundación Aliados