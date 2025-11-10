Estreno como local con victoria del Fundación Aliados

El Norte Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:28 Comenta Compartir

El Fundación Aliados ha debutado en su feudo, en esta temporada, con una contundente victoria sobre Mideba Extremadura, en un partido que los vallisoletanos controlaron desde el primer minuto, tanto en el plano defensivo como en el ofensivo, en el que destacó especialmente Paco García Quiles, al que acompañaron en la anotación el siempre efectivo Adrián Pérez y una soberbia Bea Zudaire.

El cuadro morado salió con muchas ganas e intensidad al parqué del Pilar Fernández Valderrama, dispuesto a desplegar todas las armas de las que disponía, ya que faltaban Jelmer Van Brunschot y Lucas Müller y, por tanto, las rotaciones se complicaban. La principal, una muy buena defensa, que desarboló al rival a las primeras de cambio, con la que se llegó al final del primer cuarto ya con una importante ventaja en el marcador (27-9).

Fudnación Aliados Joaquín Robles (11), Adrián Pérez (21), Paco García Quiles (27), Bea Zudaire (16), Simon Brown (10) -cinco inicial-, Matías Méndez (4), Alessandrini (2). 91 - 52 Mideba Extremadura Lázaro (10), Ángel Hernández (2), Rincón (-), Solórzano (17), Rodrigo Pérez (19) -cinco inicial-, Bautista (4). Árbitros: Celaya, Jurado y Labajo. Sin eliminados

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Superliga BSR.

Paco García Quiles se había convertido en una auténtica pesadilla para la defensa visitante, que no supo contrarrestar una efectividad que, sin embargo, bajó de manera considerable tras la reanudación, si bien el testigo en los lanzamientos fue cogido por Bea Zudaire, que se mostró implacable en el tiro a media distancia, y el veterano Adrián Pérez.

El nuevo jugador del Fundación Aliados, Simon Brown, realizó un trabajo fundamental en el apartado defensivo, y supo aprovechar sus ocasiones en ataque lo que, junto a la aportación de Matías Méndez y Alessandrini, en los minutos de juego de los que dispusieron, completó un encuentro de absoluto dominio local.

Ya de cara a la próxima jornada, ante el BSR Vistazul, el técnico vallisoletano, José Antonio de Castro, podrá contar con los dos jugadores ausentes en estas dos iniciales del presente curso, lo que le dará un plus al juego colectivo, al poder contar con más rotaciones y más opciones tácticas.

