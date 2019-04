«Hay que estar orgullosos del momento que atraviesa el baloncesto palentino» Padilla, técnico del Filipenses, y Pedrosa, del Venta de Baños, posan durante un entrenamiento del Chocolates Trapa. / Antonio Quintero Los técnicos del Filipenses y del Venta de Baños auguran un 'play off' a EBA muy disputado JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Miércoles, 3 abril 2019, 12:24

Ya está todo preparado para que este fin de semana se conozca qué equipo jugará la próxima campaña en la Liga EBA. La fiesta del baloncesto volverá a reunir en la provincia a Filipenses y Venta de Baños, que se medirán a La Flecha y al Universidad de Salamanca (USAL). El viernes, en el Pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel, y el sábado y domingo, en el Pabellón Municipal de Palencia, acogerán la emoción de una competición en la que solo puede ganar uno. Los dos entrenadores de los equipos de la provincia analizan cómo llegan sus conjuntos y descargan el favoritismo en el otro rival palentino.

–¿Cómo ve las posibilidades de su equipo en el 'play off'?

–JUAN CARlOS PEDROSA (Venta de baños): No dejan de ser tres partidos seguidos en los que la forma física va a tener mucho que ver para poder afrontarlos. Será importante cómo vaya acabando cada partido y el cansancio que vayan acumulando los jugadores de cara a los siguientes encuentros. Creo que estará muy abierto, pero lógicamente el equipo favorito es Filipenses, que esta temporada ha ganado la fase regulare. Los demás vamos a intentar darles guerra y ganar.

–ALBERTO PADILLA (Filipenses): Esta temporada es la tercera en la que nos clasificamos para la fase de ascenso. Otras campañas nos hemos enfrentado a equipos muy superiores y hemos tenido muy pocas opciones. Este año ha estado todo más igualado y repartido. Creo que tenemos alguna opción más para poder quedar primeros, pero lógicamente todos los equipos tienen alguna posibilidad de llevarse el gato al agua.

–¿Cómo cree que llegan el resto de equipos a este 'play off'?

–J. C. P.: Están a un nivel muy alto, porque además el USAL y La Flecha tienen equipos muy jóvenes. Son universitarios y todos sus componentes rondan los 20 años, lo que supone que lleguen muy enteros a estas alturas de la competición. Sobre todo, a lo más importante, al partido decisivo del próximo domingo.

–A.P.: La Flecha depende de varios jugadores que tienen mucho nivel y que suelen jugar con el equipo de la Liga EBA, lo que puede ser un hándicap si ese día se tienen que quedar en Valladolid para jugar con el primer equipo. El USAL, el Venta de Baños y nosotros podemos estar a un nivel muy similar.

–¿Cómo ve la disputa de todos los encuentros en tierras palentinas?

–J. C. P.: En principio me da igual, puesto que queda todo entre Villamuriel y Palencia. Nos gusta la idea. El pabellón de Villamuriel tiene el hándicap de la pista, que es de cemento y puede ser muy doloroso para las rodillas de los jugadores. Jugar en el Pabellón Municipal de Deportes de Palencia es muy buena noticia. Estamos muy contentos.

–A.P.: Nos habíamos hecho a la idea de que íbamos a jugar en Villamuriel los tres días. Físicamente es más complicado jugar allí porque es una pista muy dura, que puede suponer un esfuerzo extra para nuestros jugadores. Cuando conocimos la noticia de que los dos últimos encuentros los disputaríamos en Palencia, nos alegró, ya que es la pista donde entrenamos y jugamos habitualmente. La conocemos muy bien.

–¿El hecho de que haya dos equipos palentinos jugándose el ascenso, habla del buen momento que vive el baloncesto provincial?

–J. C. P.: El baloncesto en la provincia día a día se va imponiendo. Es algo que nos debería importar mucho a todos los palentinos. El hecho de que tengamos equipos cada vez más arriba es mucho mejor todavía. Afortunadamente Palencia empieza a apostar muy fuerte por el baloncesto. Nosotros el pasado año estábamos en Liga EBA, pero por desgracia perdimos la categoría. Este año intentaremos conseguir el ascenso, aunque desde luego habrá mucho nivel en el 'play off'.

–A.P.: Que haya dos equipos de Palencia siempre es un motivo de que estemos orgullosos. Nosotros en Filipenses tenemos un equipo hecho con jugadores que son de la cantera de los equipos de Palencia. Tenemos que estar muy contentos de todo lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Venta de Baños, desde el principio, ha mostrado su objetivo de ascender a EBA, ha fichado a muchos jugadores de Estados Unidos con experiencia. A nivel individual es muy superior a los demás, pero los otros tres equipos que estamos, hemos demostrado esta temporada que podemos competir con ellos y hacerles sufrir. Va a depender mucho el factor cansancio en estos tres partidos, ya que ellos juegan con sus cuatro jugadores americanos y veremos cómo pueden aguantar esos tres días seguidos.

–¿La amplia experiencia de algunos de sus jugadores es vital para afrontar esta competición?

–J. C. P.: La veteranía de los jugadores es muy importante, también Filipenses tiene su ventaja con grandes jugadores como Juanpe. No nos olvidemos que con ellos también están Fran, Jaime y Kike Abello, que anteriormente también habían defendido nuestra camiseta.

–A.P.: Los jugadores veteranos como Juanpe o Jaime son importantes para preparar estos encuentros. Son jugadores que tienen un punto de liderazgo para que todo el grupo esté unido entorno a ellos. Esta temporada también es cierto que hemos perdido jugadores relevantes que nos han aportado mucho otras campañas.

–¿Cómo puede afectar a sus equipos el jugar encuentros tan decisivos en apenas tres días?

–J. C. P.: Tenemos que trabajar mucho los minutos que va a disputar cada jugador durante cada partido, aunque puede ser que planifiques algo y luego no nos salgan como pensábamos. Hay que hacer encaje de bolillos.

–A.P.: El nivel físico es muy complicado mantenerlo durante estos tres encuentros. Nosotros tenemos la experiencia estas últimas tres temporadas, pero quedan pocos jugadores de los que estuvieron. Los jugadores nuevos no tienen esa experiencia de capacidad de sufrimiento para llegar al tercer partido. Es importante también saber cómo llegamos mentalmente a ese último partido, si es que tenemos alguna opción.

–¿Qué le ha parecido la presencia del exjugador Fernando Romay en la presentación de la fase de ascenso?

–J. C. P.: Pensaba que iba a venir a la Superliga DIA como embajador de la Federación Española de Baloncesto, pero solo pudo ir a la presentación de la Liga EBA. Es muy importante que un exjugador de tanta relevancia en nuestro país tenga la deferencia de presentar este 'play off'.

–A.P.: No sabíamos nada cuando llegamos a la presentación y nos quedamos sorprendidos con su presencia. Es un privilegio poder contar con él. Sus palabras fueron de cariño y servirán para animar la competición. Da mucha visibilidad e importancia al 'play off'. La historia del Chocolates Trapa empezó también con un ascenso a Liga EBA, aunque ahora hay más competiciones y por lo tanto más nivel. No deja de ser una categoría muy interesante, en la que todos tenemos muchas ganas de poder jugar.