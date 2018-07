LEB Oro «Si disfrutamos como grupo, seguro que hacemos un gran año» Aitor Zubizarreta posa en su presentación como jugador del Bilbao Basket. / Fotografía de @ShoooB54 Tras pasar cuatro años en Estados Unidos, el jugador ha decidido regresar para buscar su hueco en Europa LÍA Z. LORENZO Palencia Miércoles, 25 julio 2018, 10:57

Con solo 18 años cogió la maleta y cruzó el Atlántico para ir a la Universidad y seguir jugando al baloncesto. Allí jugó con los Portland Pilots (NCAA) y luego tomó la decisión de viajar hasta Idaho para ser protagonista en los Coyotes (NAIA). Su trayectoria vital demuestra una valentía inusitada y un amor por el baloncesto que atraviesa las fronteras.

-¿Por qué ha escogido el Chocolates Trapa Palencia?

-Necesitaba un cambio, salir de Bilbao y buscar nuevos objetivos. Y pensé que el Chocolates Trapa Palencia era la mejor opción que podía tener. Es un equipo puntero de la LEB Oro y el proyecto es muy interesante. Quiero crecer como jugador y ser importante para el equipo.

-¿Cómo fue regresar a Bilbao después de cuatro años en Estados Unidos?

-No fue fácil. Me fui con 18 años y tuve mi periodo de adaptación. Volver a casa después de haber vivido en Estados Unidos también me costó. Por si fuera poco me fui a jugar al equipo en el que crecí y no fue sencillo lidiar con todo. Pero al final es baloncesto y te acostumbras.

-¿Qué cree que le ha aportado su estancia en Estados Unidos?

-Allí el juego es mucho más físico, todo ocurre mucho más rápido. Además crecí mucho a nivel defensivo, ahora me gusta ser intenso. Eso es de lo que hablé con Alejandro Martínez. Él quiere defensa para poder salir en transición. De todas formas, ya sabemos que el baloncesto europeo es más lento, más táctico.

-¿La velocidad es la principal diferencia entre el juego europeo y el norteamericano?

-Es una de ellas. Allí el juego es más físico y aquí se juega más lento, más táctico. Pero como he dicho antes, al final es baloncesto y te adaptas al ritmo.

-Se ha definido como un jugador intenso, ¿disfruta defendiendo?

-La defensa es una parte del juego y a mí me gusta aportar desde el ámbito que sea. Defender es una de las áreas donde puedo ser útil al equipo, pero no la única.

-Su rol cambió en las ligas universitarias, en los júnior era un tirador.

-Cada entrenador quiere una cosa diferente de ti, por lo que tu rol cambia dependiendo de las necesidades del equipo en cada momento. Siempre he sido un tirador y quiero recuperar esa faceta, sin olvidar que lo más importante es que el equipo juegue.

-¿Le gustaría recuperar el rol de tirador?

-A todos nos gusta tirar, pero no creo que tenga tanto protagonismo esta temporada. En el Chocolates Trapa hay grandes jugadores como Urko o Grimau. Pero sí me gustaría tener confianza porque me gusta jugar más allá del pase.

-Puede jugar de 1 o de 2, ¿es la polivalencia la cualidad del jugador del futuro?

-La polivalencia es importante en el baloncesto de hoy. Yo siempre me he sentido cómodo jugando de base o de escolta. Me gusta jugar más allá del balón, poder aportar más cosas al equipo dependiendo del momento.

-Ahora al base se le pide que anote más allá de la dirección de juego.

-Sí existe una evolución del puesto de base dentro del baloncesto. Hay entrenadores que buscan jugadores que busquen más el uno para uno para anotar. Pero depende de lo que quiera el técnico para el equipo. Por ejemplo, si juegas al lado de un jugador como Jordi Grimau vas a tener menos tiros porque él ya anota suficiente.

-Dicen que los jugadores zurdos son especiales, ¿hay algo de cierto en esa afirmación?

-Sí que es cierto que mucha gente comenta que los zurdos somos especiales, pero yo no me considero especial. Creo que somos jugadores normales, pero como somos muy pocos parecemos diferentes. Es como la fama que tenemos de ser buenos lanzadores. Ser un buen tirador no depende de ser zurdo o diestro.

-¿Qué espera de la temporada con el Chocolates Trapa?

-Espero divertirme como jugador y que seamos capaces de disfrutar como grupo porque entonces seguro que hacemos una gran temporada. Estoy convencido de que podemos hacer grandes cosas trabajando juntos.

-¿Qué hace hasta que empieza la pretemporada, desconecta o sigue enganchado al baloncesto?

-Sigo enganchado al baloncesto. Solo tengo 23 años y todavía no necesito desconectar de este deporte. Además, estoy acostumbrado a trabajar en verano porque en Estados Unidos no paran. Así que no me canso del balón.