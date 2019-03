LEB Oro La derrota del Chocolates Trapa enciende las alarmas Cvetinovic anota en el partido celebrado en el Pabellón Municipal. / Marta Moras El Bilbao Basket pasa por encima de los palentinos, desconectados desde el comienzo PRIETO LÓPEZ (OPTA) Bilbao Domingo, 31 marzo 2019, 15:54

Carles Marco se mostró muy contundente tras lo ofrecido por el Chocolates Trapa en Palencia. «Hemos competido poco o nada». Como si el cambio de hora le hubiera afectado, el conjunto palentino pasó como una sombra del potencial que atesora. Con unos porcentajes de tiro horrendos y demasiado blando en defensa, resultó presa fácil para un Bilbao Basket más motivado. Duodécima derrota del curso en la que además se pierde el 'average' particular con el conjunto vasco y les impide dar un golpe en la mesa de cara a asegurar el factor cancha en los 'play-off' de ascenso.

88 Bilbao Basket Matulionis (15), Brown (12), Schreiner, Larsen (13), Demetrio (20), -equipo inicial-, Rigo, Cruz (17), Salgado (5), Dani Martín, Martinez (9), Huertas (7), Lammers (6). 59 Chocolates Trapa Sanz (2), Otegui (9), Veljkovic (1), Hermanson (5), Vasturia (11), -equipo inicial-, Aranitovic (10), Grimau, Moussa (9), Zubizarreta (2), Gustys (4), Omeragic, Cvetinovic (6). Parciales. 21-15, 27-14, 20-14, 20-16.

El equipo palentino no dio una a derechas, durante muchos minutos demasiado individualista, sigue sin carburar a domicilio con una cuarta derrota de las últimas cinco salidas en una liga que continúa muy igualada a falta de cinco jornadas para su conclusión. La próxima semana el Chocolates Trapa deberá resarcirse en casa ante el Cáceres, un conjunto en la zona delicada de la tabla.

El partido comenzó controlado con dos equipos que apostaban por lanzamientos exteriores ante la ausencia de momento de contraataques. Un triple de Hermanson puso la primera y única ventaja visitante porque cuatro minutos posteriores de sequía los aprovecharon los locales, sobre todo con un atinado Brown que superaba la defensa de Vasturia. Así el marcador reflejaba un 9-3 mediado el primer cuarto. Jorge Sanz, con una bandeja, rompía momentáneamente el mal acierto de los palentinos de cara al aro pero resultó un espejismo porque el equipo seguía demasiado errático en ataque y empezaba a acumular pérdidas de balón.

Un triple de Matulionis encendía las alarmas (14-5) y obligaba a Carles Marco a solicitar tiempo muerto. Ese parón del juego trajo consigo poco después los primeros puntos de Vasturia y la presencia en cancha de Aitor Zubizarreta, Aranitovic y Cvetinovic daban algo más de consistencia defensiva. Al menos sirvió para impedir un mayor despegue de un Bilbao Basket que, eso sí, ahora explotaba la conexión Salgado-Lammers. El acierto en los triples de los vizcaínos marcaba la diferencia en el parquet ante un Chocolates Trapa muy errático desde esa posición con un único acierto de ocho intentos en la primera mitad. Por si fuera poco, cada ataque vasco acababa con un 'pick and roll' mal defendido por los castellanos y así el ala-pivot Iván Cruz se ponía las botas y además se sucedían las rápidas transiciones de un conjunto bilbaíno ciertamente en estado de gracia. La desventaja se ampliaba mientras el cuadro de Carles Marco no encontraba soluciones y en muchas oportunidades ni siquiera lograba lanzar a canasta. A falta de dos minutos y medio para el final de la primera mitad el rival doblaba en el marcador a los visitantes (44-22), casi desaparecido en combate. Ni siquiera un tiempo muerto previo solicitado por el técnico cambiaba la dinámica. Urko Otegui aparecía a cuentagotas pero no era suficiente para evitar un serio correctivo en un primer período prácticamente para olvidar (48-29).

El arranque del tercer cuarto resultó descorazonador. Dos triples de Edu Martínez, una canasta tras rebote ofensivo de Lammers y otra al contraataque de Iván Cruz eran el contrarresto a un Chocolates Trapa que si fuera poco se dejaba sin anotar tiros libres por el camino. En menos de tres minutos tras la reanudación la sangría llegaba a una máxima renta de 27 puntos (58-31). La derrota estaba cada vez más cerca y el 'average' particular parecía también casi imposible. Tras el tiempo muerto los visitantes sacaron por fin algo más de garra aunque quedaba mucho trecho por recorrer si se quería pensar en un acercamiento. El Bilbao Basket se atascó en su producción anotadora durante unos cuatro minutos en los que incluso su entrenador recibió una técnica. El encuentro se calentaba ahora por momentos y en ese juego de guerrillas salía favorecido el conjunto visitante que, eso sí, no terminaba de aprovechar totalmente la coyuntura favorable. El local Matulionis martilleaba ahora a los palentinos y la diferencia no bajaba de los 20 puntos. Los triples seguían negados a los tiradores de un Chocolates Trapa que veía como el choque volvía a la calma, una situación que ahora favorecía claramente los intereses de su oponente.

El 68-43 que reflejaba el marcador a falta de 10 minutos era demasiada desventaja y poca historia tuvo el último cuarto. Carles Marco movía el banquillo pero ya no había solución. La impotencia era evidente en las filas palentinas y solo faltaba por concretarse cuál iba a ser la diferencia definitiva. Al final un 88-59 que reflejó bien a las claras la superioridad de un equipo motivado y despierto como el local y un conjunto visitante que decepción en exceso y que espera que solo sea un borrón en un tramo final de temporada ciertamente exigente y en el que todo puede pasar. De momento se deberá asegurar la presencia en 'play-off' porque ahora mismo la ventaja con el décimo clasificado es de solo un triunfo.