«Ya hemos demostrado que sabemos competir fuera. ¿Por qué no en casa?» Carles Marco da indicaciones a Aitor Zubizarreta.

Van pasando las horas y las sensaciones en el Chocolates Trapa siguen siendo buenas después de igualar la eliminatoria en Miribilla. La venta de entradas para los dos partidos de este fin de semana en el Pabellón Municipal de Deportes va a muy buen ritmo, y eso significa que el aficionado sigue creyendo en que el conjunto palentino puede estar en la final a cuatro de Bilbao. Aitor Zubizarreta fue uno de los jugadores destacados en los dos encuentros disputados en Bilbao y confía en repetir las buenas sensaciones en Palencia.

–¿Qué sensaciones tiene tras los dos últimos encuentros?

–Estamos muy bien. Nuestro plan era empezar de cero tras los partidos de la Liga regular. En el 'play-off' cada partido vale un punto y tenemos que ganar y conseguir tres puntos de cinco posibles. Hemos conseguido una victoria de dos posibles, algo que se antojaba complicado allí en Miribilla. Estamos jugando y peleando como equipo, y cuando lo hacemos todos juntos, se nota.

–Mumbrú, tras el segundo encuentro, comentó que habían empleado juego duro para llevarse la victoria. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones?

–Ellos juegan muy duro. Nosotros después del primer partido teníamos que igualar ese nivel de dureza y creo que en este tipo de partidos se nota cuando estás jugando. Nadie quiere perder porque ya no existen las oportunidades que te da la Liga regular, eso se nota durante los 40 minutos. En el primer partido jugamos duro durante 30 minutos, y en el segundo estuvimos muchísimo más constantes en defensa y en ataque, lo que nos sirvió para poder llevarnos la victoria.

–¿Hay que cambiar de mentalidad antes de disputar estos partidos?

–Se nota en el campo cuando estás jugando cada ataque, cada defensa, los balones que pierdes y que das. La tensión existente durante los cuarenta minutos de partido. Tampoco estoy notando mucha diferencia en nuestro juego entre la Liga y el 'play-off'.

–Durante el primer choque se hizo daño en el tobillo. ¿Cómo se encuentra físicamente para disputar los dos partidos que tienen por delante?

–Estoy bien. Me molesta un poco, pero no estoy mal. Tengo el tobillo un poco hinchado, pero estos días he entrenado con normalidad. Tras el primer partido entrené en solitario los tiros para recuperar el tobillo sin forzar con el resto del grupo.

–Antes del primer partido, el Bilbao Basket era el favorito en el 'play-off'. ¿Tras conseguir empatar la eliminatoria, cree en las posibilidades del equipo?

–Nosotros seguimos como antes. El Bilbao Basket es un 'equipazo' y será muy complicado ganar en casa, como era complicado ganar en Miribilla, pero esto es el 'play-off' de ascenso, da igual si ganas de uno o si ganas de veinte. Hay que competir durante cuarenta minutos. Ya hemos demostrado que sabemos competir durante los dos primeros partidos, también que nos hemos llevado una de las dos victorias, ¿por qué no lo vamos a conseguir ahora en casa? Va a ser muy duro, pero vamos a jugar como lo hemos hecho allí y a ver si conseguimos dar la sorpresa.

–Carles Marco comentaba el lunes que le encantaría transmitir las sensaciones que el equipo ha dado en Bilbao en los partidos de casa. ¿Está de acuerdo?

–Durante el final de la Liga no hemos hecho buenos partidos fuera de casa, pero sobre todo en el Pabellón. Nos gustaría recuperar esa sensación en los partidos de casa y aprovechar el calor de la afición, que seguro que van a estar tanto el viernes como el domingo animando. Espero poder disfrutar de ellos.

–¿Confía en que se llene el Pabellón en estos dos partidos?

–La afición nunca nos ha fallado y seguro que en el 'play-off', tampoco. En el segundo partido en Bilbao, con casi 8.000 personas, se notaban los gritos y el calor del público palentino. Es una gozada poder disfrutar de ellos mientras juegas.

–¿Qué le ha parecido la decisión de la FEB de anunciar Bilbao como sede de la final a cuatro cuando todavía se están disputando los partidos de clasificación?

–No logro entenderlo, aunque quizá lo hayan hecho pensando en que los equipos lleguen más o menos preparados y puedan planear la venta de abonos. Se hace raro para los dos clubes. Para ellos porque pueden poner más presión si cabe a la eliminatoria. Nosotros seguiremos jugando como lo hemos hecho hasta ahora e intentaremos olvidarnos de todo eso. Si conseguimos clasificarnos, ya sabemos lo que es jugar en Miribilla.