Debacle del Ponce en Girona

Derrota contundente del Ponce ante Geieg (84-47), en un partido que no tuvo más historia que los dos primeros cuartos, en los que las vallisoletanas no pudieron plantar cara a un equipo local muy superior en todos los aspectos, también en el de las faltas señaladas a favor. Un duelo en el que el conjunto pucelano no fue capaz de reaccionar tras un mal inicio y terminó navegando sin rumbo.

Desde el primer minuto de juego se vio que no era el día de Ponce. Geieg entró al partido muy enchufado, imponiendo un ritmo alto de ataques rápidos y acertando en cada uno de sus intentos. El triple inicial de Cristina Niño quedó en nada ante la estampida local, que obligó pasados cinco minutos a pedir tiempo muerto a Chuchi Fernández (14-4).

Geieg Pairo (5), Melero (2), Talasimov (18), González (4), Coma (28) -cinco inicial-, Carbo (11), Morente (3), Fernçandez (6), Mitjanas (4) y Riera (3). 84 - 47 Ponce Yohanna Morton (5), Lorena García (9), Miriam Manso (8), Cristina Niño (6), Irene De la Fuente (5) -cinco inicial-, Sofía Cubero (2), Candela Bustos (0), Claudia López (5), Alejandra Fernández (0) y Laura Rodríguez (7). Parciales: 20-9, 25-9 (45-18, descanso), 17-16 y 22-13 (84-47, final).

Árbitros: Xenia Esteve y Nahum Espelt.

Las pérdidas en ataque fueron el principal hándicap de las vallisoletanas que, además, fallaron una y otra vez en ventaja bajo el aro. Mientras, la ventaja local crecía y crecía, hasta el 20-9 al terminar el primer cuarto. El mismo síntoma continuó en los segundos diez minutos, con las visitantes con muchos problemas para anotar sencillo y las catalanas ejecutando a la perfección su ofensiva.

Por si fuera poco, a la superioridad en los porcentajes en lanzamientos, Geieg tuvo un añadido: los tiros libres. Hasta 21 tiros libres lanzaron las locales, que cada acción de contacto obtuvo el premio de la falta. Sin embargo, el silbato no sonaba cuando era Ponce quien contactaba en sus ataques con la defensa rival. Tal fue la diferencia que Geieg se llevó el doble de faltas a favor al descanso. Superior el equipo local, anotó 18 puntos desde el tiro libre, para llevarse la ventaja y dejar sentenciado el partido antes del paso por vestuarios (45-18).

La realidad del encuentro fue que el Ponce ni supo ni pudo competir ante Geieg. Se vio superado en prácticamente todo el encuentro, salvo en el tercer cuarto, que tuvo el parcial más igualado del choque (17-16). Una igualdad que no servía para recortar distancias y tampoco para mejorar sensaciones tras un largo viaje.

Los minutos finales fueron poco más que un trámite, sin apenas historia ni influencia en la victoria local que quedó sentenciada tras la primera parte (84-47). Una lenta tortura hasta finalizar un partido para olvidar cuanto antes, con el tramo final del curso a la vuelta de la esquina y un calendario lleno de enfrentamientos directos en los que el Ponce aún tiene mucho que decir.

