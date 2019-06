Dani Rodríguez: «Siempre quise volver al Palencia» Dani Rodríguez, durante uno de los partidos con el Palencia Baloncesto, en su anterior etapa. / Antonio Quintero El base catalán vuelve al equipo morado y firma para los próximos dos años tras jugar en el Melilla y conseguir el ascenso con el Betis JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Martes, 25 junio 2019, 13:34

Como el hijo pródigo, así regresará la próxima temporada uno de los mejores bases que ha tenido Palencia Baloncesto en toda su historia. Dani Rodríguez volverá al equipo morado después de una aventura que le llevó a jugar defendiendo la camiseta del Melilla y durante el último año con el Betis, consiguiendo el ascenso a la ACB. Ahora, el base catalán regresa a Palencia dos años después de su salida para coger el testigo que deja Urko Otegui y liderar un proyecto que promete desde su inicio, dado el excelente sabor de boca que dejó Dani Rodríguez durante su paso por Palencia, donde se convirtió en uno de los ídolos de la afición del Palencia Baloncesto.

–Vuelve de nuevo a jugar en el Palencia Baloncesto después de dos años fuera. ¿Qué le ha hecho plantearse el fichaje por el equipo morado?

–He sopesado la oferta pero ya conocía la ciudad y al equipo, y no me ha sido difícil tomar la decisión. Estuve muy a gusto durante los años en los que estuve en Palencia y eso quizá ha hecho inclinarse la balanza. Creo que el equipo tiene un proyecto ilusionante, al final ellos han apostado por mí y me han valorado por lo que aporté en la anterior etapa. Estoy muy contento por volver a estar en el Palencia Baloncesto.

–Un equipo y una ciudad que ya conocía de antemano tras haber jugado durante tres temporadas. ¿Es un aliciente?

–Sin duda. Conocer el sitio, la gente, el club... Las sensaciones son muy positivas y ayudar al equipo esta temporada será muy importante para mí. Una afición como la palentina que llena el pabellón prácticamente todos los partidos es también algo que valoras muy positivamente. Será además un lujo jugar en una cancha nueva como la del Palencia Baloncesto. Tenía más opciones, pero yo siempre he querido volver al Palencia.

–Tenía dos años de contrato con el recién ascendido Betis. ¿Por qué decidió su fichaje por el Palencia Baloncesto?

–Realmente tenía un contrato de un año con opción a otro. Ambas partes decidimos que el contrato fuese de esa manera, y al final el Betis no quiso que continuase un año más con ellos en la ACB, con lo que ahora mismo estaba sin equipo.

–Uno de sus sueños era jugar en la ACB y no lo ha podido conseguir con el Betis. ¿Confía en hacerlo con el Palencia Baloncesto?

–Nunca se sabe. Ojalá lo podamos conseguir, pero primero toca empezar la competición y pelear en la categoría, que seguramente no sea fácil.

–¿Conocía a Carles Marco con anterioridad?

–Sí. Hemos hablado en varias ocasiones, los dos somos catalanes. Cuando yo era más pequeño recuerdo que jugábamos en el Joventut de Badalona, él en el primer equipo y yo en la categoría juvenil. Le he seguido durante estos años en su trayectoria como jugador y como entrenador.

–¿Ha hablado con el entrenador estos últimos días?

–Hemos hablado un par de veces. Han sido conversaciones en las que ha habido muy buena sintonía entre los dos. Poco a poco habrá que confeccionar el equipo para presentar batalla esta temporada.

–Esta temporada se ha hablado mucho de la igualdad en la categoría exceptuando al Betis, que solo perdió cuatro partidos. ¿Cómo cree que puede ser este año?

–Habrá que ver cómo se hacen las plantillas del resto de equipos, aún queda tiempo hasta septiembre que empiece la Liga Regular. En principio este año creo que no habrá ningún equipo tan duro como el Betis, que tuvo un gran nivel la pasada campaña. No veo que haya ese nivel en los equipos que han descendido de la ACB, creo que no habrá mucha diferencia entre los equipos de la parte alta de la clasificación. A partir de ahí creo que puede ser una competición igualada. La LEB ha mejorado mucho durante estos últimos años y eso se va a notar también a lo largo de esta temporada.

–El calendario de la competición ha cambiado con respecto a años anteriores y ahora tendrá dos parones y una semana más intensa si el equipo juega la Copa Princesa. ¿Qué le parece?

–El calendario va cambiando y habrá que adaptarse a la nueva normativa. Tampoco creo que sea un cambio muy excesivo. Nos prepararemos para lo que venga, ya que será lo mismo para todos los equipos, pero creo que nosotros estaremos listos.

–¿El objetivo del equipo será la lucha por entrar en la fase de ascenso un año más?

–Vamos a ver qué equipo conseguimos hacer. Este verano tocará trabajar duro para hacer una plantilla competitiva. Yo llego al equipo para luchar por ese objetivo, iremos viendo hasta dónde podemos llegar, pero estoy ilusionado y soy optimista. Ojalá hagamos una buena campaña que nos permita luchar por el ascenso.