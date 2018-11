El crecimiento deportivo de Jorge Sanz Jorge Sanz, en una acción del último partido. / Antonio Quintero El héroe del partido contra Huesca derrochó confianza en los instantes finales del encuentro ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 6 noviembre 2018, 11:08

El Chocolates Trapa Palencia ha encontrado en Jorge Sanz lo que tanto añoró la pasada campaña, un base solvente capaz de coger las riendas de la situación cuando el tiempo del partido expira peligrosamente y el balón quema en las manos de los jugadores. Al madrileño no le ardió y fue el único jugador morado que tuvo la pelota en sus manos cuando tocaba remontar en el último minuto. La heroicidad aumenta más si esa situación sucede de forma consecutiva en dos ocasiones, elevando al cuadrado el nivel de testosterona desprendido por Sanz.

Sus dos penetraciones sirvieron para dar una nueva victoria al Chocolates Trapa, que sigue coliderando la clasificación. «Estoy muy contento por contribuir a la victoria. Fue un partido que se puso en contra en los primeros minutos, pero el equipo se sobrepuso a las adversidades. Esa es una de nuestras virtudes. Somos capaces de no bajar los brazos y seguir creyendo. La moneda cayó de nuestro lado y estamos muy contentos por ganar a un rival directo como Huesca. Ahora tenemos que seguir en la misma línea el próximo viernes contra el Leyma», sentenció el protagonista de las últimas jugadas moradas, Jorge Sanz, que se veía capacitado para asumir la responsabilidad de liderar a su equipo en el tramo final. «Cuando cogí el balón, tenía mucha seguridad y confianza. Sabía antes de hacer la acción que iba a entrar. Empecé el encuentro fallando alguna acción clara, pero fui despertando y en los momentos decisivos tuve la seguridad necesaria para afrontar las dos acciones», prosiguió.

«Seguir en la misma línea»

Pero además de rubricar un buen final, Jorge Sanz es crítico con su arranque de encuentro, como ya declaró en rueda de prensa su entrenador, Alejandro Martínez, que afirmó que lo que «ha hecho Sanz lo tiene que hacer durante todo el partido. No se acaba el mundo si se falla la primera acción», aseveró Martínez sobre su base con más minutos hasta la fecha. «Firmaría ahora mismo fallar las primeras y meter las canastas del partido. Al principio del encuentro tenía que haber salido más concentrado para meter las primeras acciones. Es pasado y ahora tengo que mirar al futuro. Tengo que seguir en esa línea y con la misma confianza», destacó ayer el base madrileño, quien no se echó el equipo a la espalda tras ver cómo su compañero Aitor Zubizarreta no estaba teniendo la mejor noche. «Durante el partido no pienso si Aitor está haciendo el mejor partido o no. Independientemente de si estaba mejor o peor, intento seguir haciendo mi juego. Zubizarreta ya ha demostrado que nos va a ayudar durante toda la temporada, aunque el otro día no haya estado acertado. Tendrá partidos muy buenos. Durante el partido seguí concentrado y en el tramo final tenía una seguridad brutal», definió Sanz.

Las cinco victorias del Chocolates Trapa han invitado al optimismo a los aficionados morados, que han recobrado la ilusión al ver un inicio de campaña extraordinario, en el que solo han perdido en casa del Lleida, uno de los líderes de la competición. «No se puede poner ningún pero al inicio de la temporada. El nivel de esta liga ha subido mucho y nadie gana fácil. Los favoritos están cayendo y nosotros tenemos que seguir en la misma línea. Tenemos que matizar pequeños detalles, porque esto es muy largo. Llevamos seis partidos y esto puede cambiar de la noche a la mañana. Tenemos que seguir con los pies en el suelo y con la misma dinámica de trabajo. Como ya dije al principio de temporada, nos tenemos que hacer fuertes en casa, porque todas las salidas van a ser complicadas», relató ilusionado Sanz.

La importancia de noviembre

Con las buenas sensaciones que aportó la victoria ante el Huesca, el Chocolates Trapa afronta un mes complicado con los partidos de Leyma, Carramimbre Valladolid, Betis y Iberojet Palma, enfrentamientos todos ellos, que dictaminarán prácticamente qué equipos luchan por la Copa Princesa. «Noviembre es un mes muy importante para nosotros, a la par que duro y exigente. Tenemos que estar más concentrados para afrontar con seguridad estos encuentros e intentar sacar el mayor número de victorias posibles. Vamos a ir partido a partido y cuando se acabe este mes ya se acercaría el final de la primera vuelta y podríamos analizar otras situaciones más de cercanas. Primero tenemos que sacar estos cuatro partidos y luego ya veremos si podemos alcanzar la Copa Princesa», afirmó con cautela el ex del Real Madrid entre otros, que en dos meses se ha adaptado a la ciudad.

«Estoy muy contento en Palencia. Mis palabras son de agradecimiento al club, a la ciudad y a sus ciudadanos. Me he sentido como en casa y el club me ha tratado genial. Eso se refleja en la cancha. Aunque aún no ha llegado mi momento. Estoy demostrando cosas y tenemos que seguir igual», concluyó Jorge Sanz, que ha visto cómo su progresión ha despegado en el Chocolates Trapa Palencia de la mano de Alejandro Martínez.