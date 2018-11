La Copa Princesa pasa por noviembre Alejandro Martínez da indicaciones a sus jugadores el pasado viernes en el encuentro contra el Levitec Huesca. / Antonio Quintero Leyma, Valladolid, Betis y Palma dictaminarán este mes si los morados luchan por el título ÁLVARO MUÑOZ Palencia Lunes, 5 noviembre 2018, 12:16

Sí. Aún queda mucho para febrero y la disputa de la Copa Princesa, pero muchos aficionados ya empiezan a hacer cábalas para ver si su equipo estará en ese prestigioso encuentro, en el que está en juego el primer título de la temporada. El ilusionante arranque liguero ha propiciado que la hinchada del Chocolates Trapa Palencia vuelva a soñar esta campaña con disputar la final, pero antes de llegar a tal objetivo queda mucho camino por recorrer. Para los intereses del Chocolates Trapa, el mes de noviembre juega un papel importante al enfrentarse a posibles rivales directos para alcanzar un título que, por partida doble, ya está en las vitrinas del club.

El mes no ha podido empezar de mejor forma para los de Alejandro Martínez, que el viernes derrotaron agónicamente al Levitec Huesca, que, al igual que los palentinos, demostraron que tienen calidad para disfrutar en febrero de un partido al que llegan los dos primeros clasificados de la primera vuelta. El técnico catalán ya ha asegurado en más de una ocasión que no ve más allá del próximo partido, por lo que en su cuaderno aún no aparece el término Copa Princesa escrito.

Lo que sí que es cierto es que los morados afrontan en los próximos días varios encuentros trascendentales para saber si cuentan con opciones para bregarse en las últimas jornadas de la primera vuelta con los equipos, a priori, llamados a disputar ese encuentro. El primer desplazamiento de los palentinos en noviembre será el próximo viernes, cuando viajen hasta A Coruña para medirse a un Leyma, que suma cinco derrotas consecutivas, tras un mal inicio liguero. Por plantilla, los gallegos están llamados a copar posiciones más punteras, por lo que el técnico catalán no se fía de que sea una visita cómoda. «Hace unos días aseguraba que cuanto más ganas, más cerca estás de perder y cuanto más pierdes, más cerca estás de vencer. Quien piense que se van a ganar los encuentros de forma cómoda se equivoca», aseguraba Martínez en rueda de prensa al término del encuentro contra el Levitec Huesca.

Tras el enfrentamiento contra los gallegos, el Chocolates Trapa recibirá en casa al Carramibre Valladolid en el derbi regional. Los de Paco García también han tenido un arranque ilusionante y están en la pomada para seguir creciendo como club y alcanzar, por primera en la historia de la entidad vallisoletana, la clasificación para la Copa Princesa.

En una situación similar se encuentra el Real Betis de Curro Segura, aunque su arranque ha sido más irregular que el del Palencia y Valladolid. Por plantilla, los andaluces, que el sábado ganaron a Prat, son claros favoritos a lograr todos los títulos está temporada, pero eso lo tendrán que demostrar en la cancha en partidos como el que les enfrentará al Chocolates Trapa en su casa el 23 de noviembre. Cinco días más tarde y en miércoles, los morados cerrarán el mes de noviembre contra otro de los equipos fuertes de la LEB Oro, el Iberojet Palma, que hasta la fecha solo ha sumado dos victorias. A pesar de sus tres derrotas, los baleares se jugarán la presencia en la Copa con enfrentamientos directos como contra las palentinos. Y es que noviembre solo será un pequeño aperitivo, ya que la emoción se trasladará, como hasta la fecha, en cada jornada de la competición de plata del baloncesto nacional.