Copa Castilla y León La Copa devuelve la rivalidad regional Alejandro Martínez dirige al Chocolates Trapa en el Pabellón Pisuerga. / G. Villamil Alejandro Martínez y Paco García se ven las caras en la semifinal que enfrenta al Chocolates Trapa y al Carramimbre LÍA Z. LORENZO Palencia Sábado, 22 septiembre 2018, 10:56

A Alejandro Martínez y Paco García les une una profunda amistad, un amor reconocido por el baloncesto y una rivalidad que se vive solo en la cancha. Hubo un tiempo en el que coincidieron como entrenadores del CB Canarias y del Tenerife y ahora vuelven a enfrentarse en el duelo regional entre el Chocolates Trapa Palencia y el Carramimbre Valladolid. «Paco ve el baloncesto y, diría que casi la vida, de una forma muy similar a la mía». Estas palabras de Alejandro Martínez se reafirman cuando ambos técnicos contestan de forma muy similar a la misma pregunta. Como el hecho de que ninguna mira fuera de casa durante la pretemporada.

«Todos los entrenadores estamos centrados en nuestros equipos. Mirar al adversario es perder un tiempo precioso que necesitas para preparar a tu equipo. Prefiero pensar única y exclusivamente en el Carramimbre Valladolid», aseguraba Paco García, mientras que Alejandro Martínez subrayaba la misma afirmación. «En pretemporada nos preocupamos solo de nosotros mismos. Solo quieres trabajar tu equipo, no cómo ganar al rival. Lo importante es llegar bien al comienzo de la liga», aseveraba el canario. Así que los dos técnicos están cincelando a sus jugadores para conseguir que el equipo juegue como ellos quieren. Un deseo cada vez más complicado en una categoría, la LEB Oro, en la que cada año se crean las plantillas casi desde cero.

«Hemos incorporado siete jugadores, pero no somos un club que pueda ir al mercado a fichar jugadores de LEB Oro contrastados. Primero hemos renovado lo que teníamos de la temporada anterior y después hemos tenido que apostar por gente que debuta o que tiene muy poca experiencia en esta categoría. Ahora dependemos de que respondan», reflexionaba Paco García. Los vallisoletanos han apostado por jugadores jóvenes y en la otra orilla, el Chocolates Trapa ha arriesgado con un perfil muy concreto, joven y criado en Estados Unidos.

«Al final la LEB Oro es un trampolín para saltar a la ACB o a equipos europeos que juegan competiciones internacionales. Tienes que estar toda la temporada pendiente de tu equipo y de los jóvenes que están destacando en Estados Unidos y Europa. Nosotros hemos fichado ese tipo de jugador. Pero además hemos querido apostar por gente con capacidad para jugar en equipo y para adaptarse a diferentes situaciones», explicaba Alejandro Martínez en una reflexión que deja claro que, presupuestos a parte, ambos técnicos comparten las mismas ideas a la hora de fichar.

Los dos entrenadores reconocen que sus equipos aún están muy lejos de su mejor momento y apuntan -de nuevo esa admirable similitud- que tienen mucho trabajo por delante. «Estamos todavía en un 25% de nuestra preparación. Aún tenemos muchos conceptos cogidos con alfileres. Debemos trabajar el ataque ante una zona, la defensa individual en el bloqueo directo y algunos sistemas que todavía no están muy claros. Me gusta que los jugadores hayan asimilado unas ideas antes de empezar a trabajar otras. En la Copa espero que ya se vea parte de lo que hemos repetido esta semana», reflexionaba un Alejandro Martínez que renegaba de todas las veces que decía estar contento ante la ausencia de lesiones en su equipo. «Creo que lo he dicho tantas veces que al final han llegado los problemas», bromeaba resignado el entrenador canario.

Evolución

Pero los jugadores del Carramimbre Valladolid tampoco se han librado de las molestias físicas que acarrea una temporada. «Llevamos tres semanas y estamos avanzando más o menos sobre lo que teníamos previsto. Hemos tenido percances físicos y algún jugador que ha venido menos en forma de lo que debería. El año pasado nos dimos cuenta de que nos quedamos un poco justos de gasolina al final, porque la temporada se hace muy larga. Esta vez hemos querido tener una plantilla más profunda. Nosotros dependemos mucho de la calidad de nuestro entrenamiento y necesitábamos potenciarlo», admitía un Paco García que aseguraba además que su equipo está «lejísimos» de su mejor momento. «Nos queda mucho trabajo por delante aún. Hemos sufrido retrasos por problemas físicos. Esta semana es clave para nosotros. Estamos en un momento de meter muchísima carga y de jugar tres o cuatro partidos sin renunciar a los entrenamientos por la mañana y por la tarde. Vamos a ver cómo reaccionamos y cómo evolucionamos, algo que para mí es muy importante cuando quedan solo dos semanas para que empiece la LEB Oro», puntualizaba Paco García. Pero, antes de que empiece la competición que dirimirá qué equipos suben a la ACB y cuáles descenderán a LEB Plata, se va a jugar la Copa de Castilla y León. «Espero que estemos más rodados que en los últimos partidos. Aún tenemos errores grandes, momentos de desconocimiento del juego. Estoy satisfecho, pero tenemos que limitar los errores», meditaba el entrenador vallisoletano. Enfrente, Alejandro Martínez deliberaba sobre los cambios que tendrá que introducir por culpa de la lesión de Jordi Grimau. «Tendremos que probar a algún jugador fuera de su posición, pero para eso hemos fichado gente capaz de ser polivalente», afirmaba.

Y cuando pase la marejada de la Copa llegará la LEB Oro y, ante los desafíos que se atisban de la mano de la competición, ambos entrenadores exhiben de nuevo una similitud casi milimétrica en sus declaraciones. «El 'play-off' son palabras mayores. La atrocidad de permitir tres descensos hace que vaya a haber una línea muy delgada, dos o tres victorias, entre el 'play-off' y el descenso. Nuestro objetivo es la permanencia y luego aspirar a todo lo que venga. Para nosotros jugar de nuevo por el ascenso sería un éxito. Pero eso queda muy lejos, lo nuestro será llegar bien al primer partido», razonaba Paco García. Y su visión era ampliamente compartida por Alejandro Martínez. «La LEB Oro se ha igualado tanto que las diferencias son cada vez más pequeñas. Nadie debería pensar en el 'play-off', solo en el partido ante el Real Canoe del 5 de octubre», reflexionaba el entrenador canario. Hoy ambos técnicos se saludarán sobre la pista del Pabellón Municipal de Palencia y su apretón de manos reflejará esa afinidad que los une, en el baloncesto y en la vida.