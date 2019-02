LEB Oro El Chocolates Trapa vuelve a ganar Vasturia evita la presión de Sabonis. / LOF Carles Marco se estrena en el banquillo palentino con un triunfo ante el Tau Castelló OPTA Castellón Viernes, 1 febrero 2019, 23:30

Hay un dicho que reza en el mundo del deporte que, a entrenador nuevo, victoria segura, y eso es lo que pasó en la jornada de ayer en tierras castellonenses con el estreno en el banquillo de Carles Marco rompiendo, así, una racha de seis derrotas consecutivas. Lo hizo a lo grande, aunque el encuentro, en números, no fue algo espectacular, el Chocolates Trapa consiguió dominar los últimos cuatro minutos y casi no necesitó más.

66 Tau Castelló Bas Marí (5), Edu Gatell (4), Zabas (6), Fuzaro (9) y JJ García (10). También jugaron: Faner (6), Washburn (3), Sabonis (7), Djukanovic (9), Chema García (2) y Lucas (5). 72 Chocolates Trapa Grimau (17), Sanz (6), Urko Otegui (11), Gustys (4) y Vasturia (16). También jugaron: Kone (6), Zubizarreta (2), Cvetinovic (10), Hermanson (-) y Toledo (-). Parciales. 18-17, 25-18 (descanso), 10-17 yn13-20.

Cuando parecía que estaba todo perdido, cambiaron las tornas y se llevaron la victoria cuando apenas habían disfrutado de ventaja en el marcador unos minutos durante todo el encuentro. Mirando las estadísticas, con los 28 rebotes defensivos del TAU por los 21 de los palentinos podría leerse un partido diferente al que hubo, puesto que los de Carles Marco estuvieron algo perdidos y cometieron muchos errores tanto en defensa como en los lanzamientos, incluso en la pintura y debajo del aro.

El inicio del encuentro pudo dar alas al conjunto palentino, pero no dispuso de continuidad. Aunque no estuviesen muy acertados de cara a canasta, tampoco lo estuvo el Tau Castelló, el resultado señalaba un 0-5 en los dos primeros minutos. Fue entonces cuando los castellonenses empezaron a centrarse para superar, en dos acciones seguidas, el muro con el que se habían presentado los castellanos.

Igualdad

Los de Toni Ten empataron en el ecuador de este primer periodo, mostrándose sólidos con una defensa muy fuerte al hombre impidiendo que jugadores altos como Gustys pudieran apenas hacer nada. Poco a poco, el equipo local se fue viniendo arriba, pero los de Carles Marco se dedicaron a jugar a remolque. La desventaja era mínima en el electrónico como así se reflejó a la finalización del primer cuarto, con un ajustado 18-17 a favor del Tau Castelló. Los morados estaban preocupados por conseguir anular el ataque castellonense y eso lastraba su fase ofensiva, tan rápida en otros momentos de la temporada.

Los segundos diez minutos comenzaron prácticamente igual que los primeros. El Chocolates Trapa palentino volvió a ponerse por delante. A falta de 6:53 para el descanso, Cvetinovic colocó dos arribas a los suyos (22-24). Sin embargo y de forma paulatina, los visitantes empezaron a sufrir de nuevo, sobre todo por su poca efectividad en el poste bajo a la vez que muy fallones en los tiros. A falta de 4:11 para el intermedio, Carles Marco se vio obligado a solicitar un tiempo muerto porque las cosas no funcionaban (32-27). Pese a la charla del entrenador forasteros, el partido seguía el mismo guión.

Cuando tan solo restaban 1:15, Zabas puso el marcador en 41-32, la máxima desventaja de la primera mitad para los palentinos, que veían como los de Toni Ten ponían un +9 en el marcador. Segundo tiempo muerto que tuvo que pedir el Chocolates Trapa Palencia y su efecto, en esta ocasión, fue inmediato con un triple de Sanz con un triple. Ello fue contestado por Edu Gatell con una canasta de dos. Y pudo ser peor para los morados, porque Lucas sobre la bocina no anotó ninguno de sus dos tiros libres, por lo que la ventaja no alcanzaría su máxima antes de marcharnos a vestuario.

Los 15 rebotes defensivos que llevaba el Tau durante la primera mitad tenían que hacer cambiar un poco el juego de los palentinos, pero aun así las cosas no empezaron demasiado bien. A falta de 7:44 el marcador reflejaba un 47-43, aunque dos jugadas después con canastas de Gustys y Sanz los volvieron a poner con ventaja en el marcador (47-48).

Sin acierto

Entró este tercer cuarto en un momento de fallos de ambos equipos, que aparecían uno tras otro. Se movió el marcador a falta de tres minutos, pero a favor de los castellonenses con tres puntos de Djukanovic al anotar el tiro adicional tras su canasta de dos puntos. Lo intentó el Trapa e incluso a falta de 1:35 igualó a 50, pero terminó otro cuarto por detrás en el marcador (53-52). A pesar de ir abajo, los morados habían mejorado con respecto al segundo cuarto y se lo iban a jugar todo en los últimos diez minutos.

Y eso que las cosas al comienzo del último cuarto no cambiaban. Mientras el Tau se mostraba acertado desde el lanzamiento exterior, a los de Carles Marco no le salían las cosas. Todo el rato a remolque y por detrás en el marcador. A falta de 4:30, el marcador reflejaba el 66-59, siete por debajo. Fue entonces cuando el entrenador visitante pidió tiempo muerto.

La arenga del entrenador palentino pareció hacer efecto. Aprovechó el Chocolates Trapa un fallo desde el exterior de Djukanovic para en la siguiente jugada ver a Grimau anotar los dos tiros libres tras una falta. El Tau pudo haber roto el partido, pero no lo hizo. Fue entonces cuando los palentinos se vinieron arriba. Empezaron a acertar, a no fallar, para dejar finalmente el marcador con 66-72. Sobre todo gracias a un Grimau que, en los últimos minutos, se echó la responsabilidad a los hombros. El escolta estuvo muy acertado en los momentos importantes y asumió la responsabilidad para que el Chocolates Trape volviera a ganar después de las seis derrotas consecutivas. Los morados llegan así al descanso de Copa con un respiro.