BALONCESTO | LEB ORO El Chocolates Trapa, a por la victoria ante el líder Felipe Dos Anjos, durante el entrenamiento de ayer en el Pabellón Municipal. / Antonio Quintero El conjunto de Carles Marco recibe hoy al Breogán Lugo, invicto hasta el momento, con la duda de Dani Rodríguez ESTHER BENGOECHEA Palencia Viernes, 11 octubre 2019, 10:49

El Palencia Baloncesto disputa esta noche, a partir de las 21:30 horas, la tercera cita liguera de la temporada. Para no variar, el rival es de los cocos de la categoría, probablemente este sea el mejor equipo que pisará esta campaña el parqué del Pabellón Municipal. El Breogán Lugo, con dos victorias y cero derrotas, lidera la clasificación donde, el conjunto de Marco, aún está muy lejos de su meta –ya que duerme, al menos por ahora, en la decimosegunda plaza de la tabla–.

Los gallegos, con Diego Epifanio en el banquillo, retornan a la segunda categoría del baloncesto español, después de haber militado el curso pasado en ACB. «Es un gran equipo, recién descendido, que conoce la liga y que tiene muy buenos jugadores. Es un equipo de los de estar arriba y, de momento, ha comenzado como un tiro», advierte el técnico Carles Marco.

Sin tiempo

Los morados no han tenido demasiado tiempo para preparar este importante y difícil choque, ya que la madrugada del lunes llegaron a Palencia tras vencer en Mallorca. A la semana corta de preparación, se suma las molestias que ha tenido Dani Rodríguez, aunque Marco espera que esté disponible para esta noche. «Dani terminó cargado el último partido. No ha entrenado casi estos días, le hemos tenido entre algodones, así que espero que esté al cien por cien para el partido. Hemos preferido que no entrene uno o dos días y que esté listo para jugar», argumentó.

En caso de que Dani Rodríguez no pudiese aguantar demasiado tiempo en pista –ante Melilla jugó 28 minutos, y 30 contra Palma–, Marco utilizaría a los escoltas como uno. «Estamos muy contentos con el trabajo de Lucas, pero Paul o Jordi podrían trabajar de bases en algún momento del partido también», explicó, a la espera de que llegue el tercer base del equipo.

«Es un equipo muy duro defensivamente, agresivo e intenso, que sabe hacer las cosas en ataque. Tenemos que hacer puntos fáciles, que correr, porque en el cinco contra cinco no te deja encestar con facilidad. El ritmo es clave y también el acierto, espero que estemos más acertados que en el primer partido en casa. Es un partido difícil pero espero que la afición nos empuje en los malos momentos y a ver si podemos hacer un buen partido», señaló Carles Marco. «Es realmente difícil aguantarles cuarenta minutos porque su ritmo es muy elevado. Ahora mismo están demostrando ser el mejor de la liga», agregó.

El Chocolates Trapa está teniendo un inicio de temporada complicado, midiéndose a varios de los rivales más duros de la categoría. «Empezar contra equipos muy fuertes en un calendario tan difícil es un arma de doble filo. A veces es mejor cogerlos antes, a lo mejor también hay equipos que dicen eso de nosotros. Hay muchos equipos no llamados a estar arriba que también pueden comenzar muy fuertes y perder contra uno de ellos sí que te puede afectar un poco más. De momento, ahora nos toca Lugo y vamos a por ellos», añadió.

Dos Anjos debuta esta noche ante su afición y se mide al que fuera su entrenador en Burgos

El último en llegar al vestuario palentino, Felipe Dos Anjos, se encontrará esta noche con su afición y se reencontrará con el que fuera su entrenador en el San Pablo Burgos en ACB, Diego Epifanio, actual técnico del Breogán Lugo.

«El Palencia Baloncesto ha ganado en el juego interior con la llegada de Felipe. Larsen les da mucho poste bajo y mucha seguridad para meter balones ahí, mientras que Felipe hará correr el campo, jugar al bloqueo directo y además también han ganado mucha intimidación en la pintura», afirmaba Diego Epifanio.

«Siendo la tercera jornada, vamos a uno de los campos más difíciles de la competición. Aparte de los buenos proyectos que siempre tiene el equipo palentino, es uno de los campos más calientes, es un sitio muy difícil cuando juegas como rival. Ha hecho un equipo muy competitivo y nos va a exigir estar al máximo nivel», concluyó.