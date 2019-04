El Chocolates Trapa Palencia, en el rincón de pensar

De poco o nada sirvió entonar el 'mea culpa' tras el encuentro frente a Bilbao. Chocolates Trapa volvió a mostrar una pobre imagen, en este caso ante su afición, que volvía un viernes más a abarrotar el pabellón para ver una mejoría que no terminó de llegar. Los extremeños llegaban a Palencia con gran entusiasmo tras ganar su último encuentro frente a un rival directo como Araberri y parecía que eran los únicos que se jugaban algo. Pero el peor equipo de la liga en anotación dio una lección a Palencia. Comenzaron los morados, ilusionando con una gran canasta de Vasturia a los pocos segundos del inicio. Pero poco iba a durar la alegría en los jugadores de Carles Marco. Los extremeños jugaron con la mala defensa del Chocolates Trapa y se aprovecharon del juego exterior, anotando cuatro triples, lo que supuso un duro varapalo paraPalencia. Doce de los veintidós puntos de los cacereños fueron desde la línea de 6,75. Los morados siguen lastrados anímicamente y les cuesta encontrar la comodidad para perpetrar los tiros fáciles. Solo un 25% en triples en el primer cuarto. Necesitaban algo más los morados, que no sabían cómo frenar a los extremeños. Mucha precipitación y bandejas sencillas que se iban fuera. Nada salía ayer a los de Carles Marco, que empiezan a ofrecer una imagen similar a la que condenó a Alejandro Martínez.

70 Chocolates Trapa Palencia Grimau (6), Sanz (-), Urko (19), Veljkovic (4), vasturia (12) -quinteto inicial- Aranitovic (-), Kone (6), zubizarreta (9), Gustys (8), Cvetinovic (-), Hermanson (6) 76 Cáceres P. h. Mazurczak (4), Sapp (8), Chol (2), Rakocevic (7), Trist (18) - quinteto inicial- Konate (3), Corrales (3), Huff (15), Martínez (9), Parejo (7). Parciales: 19-22; 14-17; 22-17; 15-20 Árbitros: Palomo Cañas, López Lecuona y Gómez Luque.

No fue mucho mejor el segundo cuarto para el Chocolates Trapa. Cáceres seguía buscando el triple desde el inicio merced al juego de Huff, que conseguía anotar los dos primeros puntos gracias a dos tiros libres. La salida de Zubizarreta pretendió darle algo de aire fresco para intentar empatar el partido, pero los extremeños no se intimidaron y buscaron aumentar la diferencia en el marcador, elevando la diferencia hasta los doce puntos. El poco acierto de Urko en los tiros libres no ayudó para que su equipo recortase distancias. Los rebotes ofensivos de Cáceres servían para terminar de romper el juego de Palencia. La nota positiva la ponía Gustys con un espectacular triple desde el medio campo sobre la bocina, que acercaba a Palencia a seis puntos de los extremeños al descanso (33-39).

La mejoría del Chocolates Trapa llegaría en la segunda mitad. El equipo entró mucho más enchufado en el parqué, con más fuerza que altura. Grimau inauguró el electrónico en la segunda mitad con cuatro puntos consecutivos. Por su parte, Urko, con un 2+1, situaba por delante por primera vez en todo el encuentro a los morados (47-44). Inmejorable tercer tiempo de Gustys, que, además del triple, no había aparecido durante toda la primera mitad para conseguir anotar prácticamente todo. La reacción morada la apagó Cáceres gracias al acierto de Trist, a pocos segundos del final del tercer acto (55-56). Todo por decidir al final del tercer cuarto.

Atascados se mostraron los morados en ataque. Los nervios atenazaban y la ansiedad se apoderaba de los de Carles Marco, visiblemente enfadado en los tiempos muertos. La muñeca se encogía y el Cáceres, que también se jugaba mucho, no dudó. Supo arrinconar a los palentinos, que se ahogaban ante el acierto de los extremeños. A falta de 21 segundos y con posesión para empatar, Cvetinovic perdió el balón en un fiel reflejo de lo acontecido en los 40 minutos pasados. Eso propició que Mazurczak sentenciara el encuentro y enviara al Chocolates Trapa al rincón de pensar.

La afición, después del juego ofrecido por su equipo, alternó los pitos con los aplausos en un claro síntoma de que algo no funciona en el Chocolates Trapa. El 'play off' peligra. Y mucho.