El Chocolates Trapa Palencia ahoga al Leyma Coruña en la prórroga

No eligió mejor escenario Moussa Kone para demostrar su valía en el Chocolates Trapa. Sus características atléticas ya se habían visto durante toda la temporada, pero ayer, con su nuevo compañero de posición y nuevo fichaje del Chocolates Trapa Milenko Veljkovic como espectador de lujo, el pívot americano demostró que lo que buscaba la directiva en Serbia lo tenía bien acomodado en el banquillo desde el principio de campaña. Sus 19 rebotes, cinco recuperaciones, nueve puntos y 35 de valoración ponen de manifiesto la calidad del pívot, que reflejó sus mejores estadísticas en lo que va de temporada, además de ríos de testosterona para liderar la rebelión morada y dar la vuelta a un partido, en el que el juego exterior del Leyma fue muy superior durante treinta minutos. Luego apareció también Vasturia, como siempre, para mandar el partido a la prórroga, donde los gallegos se quedaron sin oxígeno.

93 Chocolates Trapa Palencia Grimau (2), Sanz (4), Urko (10), Gustys (9), Vasturia (22) -quinteto inicial- Kone (9), Zubizarreta (3), Cvetinovic (7), Aranitovic (9), Hermanson (18), Veljkovic (-). 84 Leyma Coruña Bulic (9), Pino (16), Uchendu (9), Xavier (6), Ferreiro (-) -quinteto inicial- Monaghan (22),, Sabin (8), Martínez (-), Serrano (4), Ogbueze (5), Abia (5).

Empezó falto de ritmo el Chocolates Trapa, que se dejó intimidar por un arma que tenía la temporada pasada, las penetraciones de Sergi Pino, quien demostró en el primer periodo que sigue atesorando minutos y jugadas de calidad. Un parcial de 0-9 establecía una ventaja de siete puntos para los visitantes. No eran los mejores minutos de los palentinos, que navegaban en un mar de pérdidas (cuatro casi consecutivas de Grimau), lo que propiciaba que los gallegos abrieran una pequeña brecha. Y pudo ser mayor, si Jeff Xavier, ese escolta que maravilló durante una campaña a los morados, hubiera estado más acertado de cara al aro. Sus puntos no se pudieron ver ayer sobre el parqué palentino, pero la calidad que recorre su cuerpo sigue siendo más que valida para la LEBOro. Los puntos de Gustys, espoleado al ver también la competencia directa de Veljkovic, servían para que el Leyma no se escapara en el marcador. Con Petar Aranitovic en cancha, uno de los últimos fichajes, quedó demostrado que el serbio es un buen penetrador y que la vitola de lanzador todavía la tiene que sacar a relucir. Periodo de adaptación lo llaman. Entre esas, el festival de triples del Leyma empezaba a asomar el hocico y Monaghan cogía el tres en uno para calentar su muñeca para el segundo cuarto. En este primero, los gallegos dominaban por 19 a 25.

En el segundo periodo, los de Aranzana controlaban la diferencia. El juego exterior le estaba dando resultados y eso que Xavier y Pino llevaban un cero en sus lanzamientos desde el 6,75. Eso lo compensaba el base americano, que en una temporada irregular,relucía sus aptitudes en ataque. Los buenos porcentajes en el triple de los gallegos contrastaban con los del Chocolates Trapa, que ofrecía un 2/9 al descanso. De los dos triples de los morados uno fue de Hermanson, que gracias a ese 3+1 reducía la ventaja hasta un punto. Lejos de amilanarse, Monaghan y el Leyma Coruña volvieron a apretar el acelerador. La mala defensa y las pérdidas de los palentinos (nueve al descanso) imposibilitaban la reacción. Necesitaban algo más los morados, que no sabían cómo parar a Monaghan.

En el tercer periodo, el Chocolates Trapa utilizó la estrategia de la hormiguita. Poco a poco, sin que el Leyma Coruña se enterara, los morados empezaron a reducir sensiblemente la diferencia, a pesar de que en el arranque de este acto Pino, con un triple, ponía un más 12. El poderío demostrado en el juego exterior por los gallegos se trasladaba a la pintura y Uchendu castigaba la defensa morada. Los palentinos no perdían la cara al encuentro y se acercaban sigilosamente a igualar el resultado. A los puntos de Vasturia se sumaba una actuación coral de todos los jugadores para marcar un 60-63 al final del tercer cuarto. Todo por decidir.

Cien segundos tardó Carles Marco en solicitar tiempo muerto. Cinco puntos de Monaghan habían bastado para detener el juego. Y el parón sirvió para ver que Aranitovic tiene algo más. Cuatro puntos del serbio apretaron el marcador y los nervios se trasladaron a los gallegos, que veían cómo se acercaban los morados peligrosamente. Si el juego exterior del Leyma había funcionado durante todo el partido, Vasturia, de base, se encargó de igualar porcentajes en un cuarto. Las cualidades del americano son abrumadoras y sus nueve puntos levantaron a su afición. Acierto en los momentos clave, eso que solo está a la altura de los grandes. La igualdad imperaba y Pino, con un triple, mandaba el encuentro a la prórroga.

En los últimos cinco minutos, el vendaval morado no se detuvo y el Leyma se acongojó ante el acierto del Chocolates Trapa. Con Vasturia de base (se verá más esta temporada), los de Carles Marco solventaron el encuentro y dejan a su nuevo técnico sin conocer la derrota. Cuatro de cuatro para el Chocolates Trapa, que sigue con sus sueños intactos.