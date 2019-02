El Chocolates Trapa Palencia, en la guerra del 'average' Rosa tapona a Cvetinovic en el partido entre el Chocolates Trapa y Oviedo. / Antonio Quintero Más de una posición del 'play off' se dirimirá a través de la diferencia de puntos entre equipos ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 26 febrero 2019, 12:47

Ya avisaba Alejandro Martínez, exentrenador del Chocolates Trapa Palencia, en la previa del primer partido liguero contra el Real Canoe que el 'average' en LEB Oro iba a dirimir más de una posición en los diferentes títulos de la competición. Ya sucedió en el final de la primera vuelta, cuando el Levitec Huesca se quedó a una diferencia de 84 puntos para disputar la Copa Princesa. Esa batalla la terminó ganando el Bilbao, que perdió el primer título ante el favorito, el Real Betis.

Con el primer título de la categoría de plata formando ya parte del baloncesto nacional, la guerra de los 'average' sigue muy viva entre todos los equipos. Con el Betis navegando en solitario con rumbo a la ACB, el resto de equipos luchan por alcanzar la fase de ascenso o evitar el descenso. No habrá zona tranquila esta campaña y eso se nota en todos los encuentros.

Por ese motivo, las diferencias de puntos entre equipos será de vital importancia para evitar llantos al final de la fase regular. En el fragor de esa batalla se encuentra también el Chocolates Trapa, que encara cada encuentro como si fuera el último de la temporada. Filosofía del Cholo Simeone, y cada vez de más entrenadores en el baloncesto. Los números hablan por sí solos y el Chocolates Trapa ya tiene perdida la diferencia particular contra dos rivales directos como lo son el Liberbank Oviedo y el Força Lleida. Contra los asturianos, los palentinos ganaron el partido de ida y cayeron en la vuelta en casa, lo que significó la destitución de Alejandro Martínez como entrenador de los morados. Contra los catalanes, el Chocolates Trapa perdió de diez y, en casa, ya con Carles Marco en el banquillo, se sumó una victoria con un margen insuficiente de cuatro puntos. En el lado positivo se encuentran los dos triunfos contra el Huesca, que sirven para distanciar a un rival directo, además de ganar el 'average' particular contra los aragoneses. Y es que el partido del domingo de los morados constató el buen estado de forma de los palentinos, que, con el catalán al frente, aún no conocen la derrota.

Mismo objetivos

Esa buena racha de resultados espera mantenerla lo que resta de campaña, ya que el equipo la necesita para superar varios 'averages' que tienen perdidos contra conjuntos que persiguen los mismos objetivos que el Chocolates Trapa. Con el Betis prácticamente en ACB, los morados tendrían que solventar una diferencia de 25 puntos. Cifra, a priori insalvable, aunque aparentemente no tendrá valor, pues los sevillanos sacan seis victorias a los palentinos.

Más importancia tendrán los enfrentamientos contra el Melilla, Covirán Granada, Río Ourense Termal, e Iberojet Palma. Con los cuatro equipos, el Chocolates Trapa perdió los partidos de la primera vuelta y, por tanto, la diferencia de puntos es negativa. Ahora mismo con el Melilla y el Granada distan tres puntos, mientras que con los baleares la diferencia asciende a los ocho puntos y con los gallegos hasta los doce puntos, por lo que una victoria holgada contra estos cuatro equipos significaría prácticamente un triunfo con valor doble.

En la parcela positiva, los morados tienen ganada esa particular ventaja con el Retabet Bilbao, uno de los favoritos al ascenso tras la victoria por siete puntos en el mes de diciembre. En la misma tesitura se encuentran contra el Carramimbre Valladolid con la victoria en la prórroga en la primera vuelta. Todo esto se iría al traste, si los triunfos no llegan y los 'averages' se quedan en meras anécdotas.