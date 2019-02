El Chocolates Trapa Palencia se apoya en el rebote para vencer al Huesca Zubizarreta busca un pase ante la defensa de Johnson. / LOF Los de Carles Marco se olvidan ya del pasado y suman un importante triunfo en casa de uno de los rivales directos ALBERTO BELLERA (OPTA) Huesca Domingo, 24 febrero 2019, 23:35

En un encuentro en el que destacaron los 23 puntos de Vasturia y los múltiples rebotes atrapados por el conjunto palentino, especialmente en ataque –que fueron los que más daño hicieron al equipo oscense–, se notaron las dos caras de la moneda, el acierto de cara al aro por parte del Chocolates Trapa Palencia y los errores locales. Desde los primeros tragos del encuentro comenzó el quinteto palentino abusando de los rebotes ofensivos, lo que le permitió abrir la primera brecha. Además, supo aprovechar todos los errores de la defensa oscense, dado que le hizo mucho daño en cuanto a los cambios de oponente, gozando así de diversas ocasiones de triples.

68 Levitec Huesca Haws (10), Hartwich (8), Sans (11), García (-), Karahodzic (4) -quinteto inicial- Johnson (15), Aukstikalnis (-), De Blas (3), Gjuroski (17), Demetrio (-) 79 Chocolates Trapa Palencia Grimau (9), Sanz (-), Urko (8), Gustys (6), Vasturia (23) -quinteto inicial- Kone (6), Zubizarreta (3), Cvetinovic (4), Aranitovic (3), Hermanson (17).

Tanto fue esto, que a los poco más de cinco minutos del primer cuarto, Guillermo Arenas tuvo que solicitar un tiempo muerto debido al 7-14 que le estaba endosando su rival. Sin embargo, poco cambió la dinámica del partido, ya que el Chocolates Trapa Palencia continuó con unas rentas que oscilaban los siete y ocho puntos durante los minutos siguientes.

Pero el conjunto aragonés no se encontraba en ataque, y es que su juego en la pintura no era suficiente para seguir el ritmo de los visitantes, ni tampoco la presión defensiva, llegando al término del primer cuarto con una desventaja de doce puntos (15-27). En el segundo cuarto, parecía que el ataque palentino seguiría penalizando la defensa local, pero, tras ponerse con un colchón de quince puntos, el conjunto aragonés endosó un rápido parcial de 6-0, provocando que Carles Marco parase el tiempo para que la cosa no siguiese de la misma manera en la que estaba sucediendo.

El Palencia, tras el tiempo muerto, reajustó su ataque, transformando varios triples, y logrando canastas en la pintura tras el rebote ofensivo, lo que les permitió volver a vencer por alrededor de doce puntos. El juego interior local seguía dando sus frutos, pero los tiros de tres no les entraban a los aragoneses, y eso era lo que marcaba las diferencias entre los dos conjuntos, puesto que los visitantes sí tenían ese acierto.

La dinámica en la que entró el encuentro antes de irse al tiempo de descanso no le favorecía al Peñas Huesca, ya que los palentinos aumentaron la distancia sobre sus contrincantes en varias ocasiones, sobre todo gracias a los rebotes atrapados por jugadores como Gustys (6 rebotes al descanso). A pesar de ello, el conjunto oscense aprovechó la situación de diversos tiros libres en los últimos instantes de la primera mitad para dejar su desventaja en doce puntos al irse a los vestuarios.

En el inicio de la segunda mitad, los verdes se precipitaron cuando miraban de cara a la canasta, lo que les hizo distanciarse aún más de los palentinos, llegando a estar a 18 puntos. Y esto fue porque los de Carles Marco, con una rocosa defensa y unos ataques elaborados que llegaban casi siempre hasta el fin de la posesión, supieron dominar el tempo del encuentro. El Levitec Huesca seguía intentándolo desde la defensa, pero los visitantes, aunque no con especial acierto en cuanto a los tiros de campo, supieron encontrarles sus más y sus menos, y en base a ello, consiguieron varios triples en momentos clave. Tuvieron incluso varios tiros desde la línea de tres los de Huesca para reengancharse antes del final del tercer cuarto, pero no entraron en el aro, y volvieron las distancias abultadas para los visitantes (48-66).

Visto esto, y con la presión del Palacio de los Deportes de Huesca, el equipo altoaragonés forzó diversos tiros para poder seguir los pasos de los visitantes a una distancia algo menor, cargando la responsabilidad en sus mayores anotadores del momento y en sus referentes en ataque, entre los que se encontraban Tyler Haws, Isaiah Johnson, y Agustí Sans. De todas formas, poco pudieron hacer para romper la distancia de quince puntos antes de comenzar el último cuarto.

La intensidad defensiva oscense aumentó en grandes cantidades en los dos primeros minutos del último cuarto, permitiendo de esta manera tan sólo dos puntos a sus contrincantes y provocando en su técnico el parar el reloj debido a esta situación. Tras ello, los locales siguieron algo más cerca de sus adversarios, pero sin llegar a romper la barrera de los 10 puntos hasta pasado el ecuador del último cuarto.

Desde que lo hicieron, el conjunto palentino se vio en apuros, ante una grada local muy implicada en el partido y que veía posible la remontada a la heroica, pero los tiros exteriores le siguieron fallando al Levitec Huesca, y esto hizo que tuviese un plus de dificultad a la hora de intentar acortar las di