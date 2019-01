El Chocolates Trapa Palencia se queda sin oxígeno

Sin reacción, noqueados y sin oxígeno. Así se encuentran ahora mismo el Chocolates Trapa Palencia y Alejandro Martínez, que han encadenado seis derrotas consecutivas y han conseguido sembrar entre los aficionados morados la semilla de cuándo terminará de sangrar la herida de los palentinos. Los morados se desangran por todos los costados. Necesitan una bombona de oxígeno, hilo de sutura y, sobre todo, tomar esa pastilla que les devuelva la confianza. La derrota contra el Liberbank Oviedo escoció mucho, sobre todo, porque el equipo no compareció durante un encuentro en el que fue siempre a remolque. Las cinco derrotas que llevaban pesaban mucho y se notó desde el primer minuto. Eso sí, sin restar mérito a los asturianos, que efectuaron ese baloncesto que encandilaba a los morados en el arranque de competición y que se ha evaporado en 2019.

66 Chocolates Trapa Palencia Sanz (5), Urko (6), Gustys (2), Hermanson (18), Vasturia (13) -quinteto inical- Kone (5), Zubizarreta (4), Cvetinovic (2), Toledo (2). 84 Liberbank Oviedo Van Zeregen (11), Llorente (7), Jaktas (10), Geks (8), Meana (3) -quinteto inicial- Ahonen (15), Pérez (2), Arteaga (18), Rosa (8), Spieth (2).

Empezó el encuentro ofreciendo la mejor y la peor versión Jakstas y Meana. La parcela anotadora la llevaban el base y el pívot del Liberbank Oviedo, quienes, en dos minutos, eran los únicos que anotaban para su equipo, pero a la par cometían sus segundas faltas personales que les mandaban al banquillo. Ese contratiempo no mermó al Oviedo, que, apoyados en el bloqueo y continuación, desarbolaban la defensa del Chocolates Trapa. En ataque no estaban mejor los palentinos, que no sabían cómo meter mano a la zona que había planteado Javier Rodríguez. Ni siquiera aprovecharon las cinco personales, en tres minutos, que desesperaban al entrenador visitante.

Noqueados

Noqueados estaban los palentinos, a quienes les pesaban las cinco derrotas consecutivas. Mientras tanto, Calvin Hermanson, que le ha quitado protagonismo en las últimas jornadas a Grimau (por lo menos en el quinteto inicial), era el encargado de insuflar algo de oxígeno a unos palentinos que empiezan a languidecer paulatinamente. Nada funcionaba y Alejandro Martínez se desesperaba. El poderío en la pintura de los ovetenses se acrecentaba con el acierto de Rosa desde el perímetro. Hasta el recién llegado Spieth se unía a la fiesta. Todo le salía al Oviedo y nada al Palencia, que finalizaba el primer cuarto con un menos diez en el marcador (13-23).

La reacción morada tampoco llegaba en el segundo acto, donde el entrenador catalán introducía cambios que no fructificaron. Arteaga se empeñaba en castigar a sus ex y los puntos de Ahonen, con molestias, servían para escuchar los primeros pitos de la mañana. En el ambiente se palpaba que la sexta derrota consecutiva podía instalar, aún más, unas dudas que también afectaron al mejor de los morados esta temporada, Steve Vasturia, que, impropio de él, perdía el balón en dos acciones seguidas. Ni el joven americano se encuentra a sí mismo en las últimas jornadas. Sensaciones malas al descanso y peores porcentajes de tiro, con un 8/23 en lanzamientos de dos y un 1/14 en triples.

Meana y Van Zegeren hurgaban en la herida al inicio del tercer periodo y elevaban la diferencia a un más 19, pero el Chocolates Trapa tiró de orgullo por escasos minutos, que sirvieron para acercarse a once puntos. La remontada sobrevolaba el pabellón hasta que dos imprecisos ataques morados y el acierto de Ahonen, con tres en uno en la muñeca, desesperaban principalmente a Urko Otegui, que empezaba a resignarse. La ventaja superaba los quince puntos y el partido se acabó antes de disputarse el último cuarto.

La afición confiaba en remontar el encuentro en el último periodo. El Real Canoe lo había hecho hace diez días y ¿por qué no lo iba a hacer el Chocolates Trapa? Porque los morados, faltos de confianza, se desesperaban ante los erráticos tiros. Para muestra un botón y en el menos nueve de valoración de Nikola Cvetinovic, otro de los jugadores que ha sufrido la debacle morada. Semana que se presupone complicada en el seno del Chocolates Trapa, porque, aunque el presidente asegure que no son de calentarse, Alejandro Martínez está ahora mismo en el alambre. Seis derrotas pesan mucho y estar fuera del 'play off' y con el 'average' perdido con el Oviedo, aún más. A esperar acontecimientos.