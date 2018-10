El Chocolates Trapa ya gobierna en solitario

El TAU Castellò viajó el jueves hasta Palencia para alejarse de la gota fría, que ha azotado en los últimos días a la costa levantina. Lo que no sabía por aquel entonces el equipo que dirige Toni Ten era que en el Pabellón Municipal de Deportes iba a encontrarse con otro vendaval, pero, en esta ocasión, de baloncesto. El Chocolates Trapa coció la victoria con cautela, desde el conocimiento de las bajas que arrastraban los castellonenses, que se presentaron sin Juanjo García, Sabonis, Portalez y Edu Gatell. Y eso se notó, ya que a los visitantes se les acabó la gasolina cuando la bocina señalaba el final del tercer cuarto. A partir de ahí, solo los morados saltaron al parqué palentino.

84 Chocolates Trapa Sanz (8), Vasturia (14), Toledo (5), Urko (6), Gustys (8) -quinteto inicial- Kone (10), Zubizarreta (6), Omeragic (-), Cvetinovic (12), Hermanson (15). 59 TAU Castellò Romà Bas (9), Faner (8), Washburn (15), García (11), Lucas (6) -quinteto inicial- Williams (6), Sabate (-), Rodríguez (-), Fuzaro (4), Kinoshita (-).

Era un partido con dos equipos amantes de la velocidad y la rapidez. Y eso se notó en los primeros minutos, cuando el intercambio de canastas se daba en los dos aros. Las canastas de Toledo y Gustys las contrarrestaba el ex del Palencia Baloncesto Romà Bas, quien demostró en el primer cuarto que sigue manteniendo la muñeca intacta. Atesora puntos y eso lo aprovechó ayer el alicantino, que se echó el equipo a sus espaldas para solapar las bajas de los castellonenses. En el ecuador del primer cuarto, la maquinaria morada, liderada por una conexión letal entre Jorge Sanz y Vasturia, empezaba a abrir una brecha de 11 puntos, que obligaba a Toni Ten a solicitar tiempo muerto. Tras la reanudación, los visitantes despertaron para maquillar el resultado antes del final de los primeros diez minutos.

El arranque del segundo cuarto llevó la misma tónica que el final del primero, donde los castellonenses empezaban a devolver el parcial de 11-0 que minutos antes habían encajado. Tan solo Nikola Cvetinovic, uno de los mejores de los morados en este inicio de competición, era capaz de plantar cara al arreón de los de Toni Ten, que se aprovechaba de la superioridad en la pintura de Washburn para mantener a su equipo en el encuentro. Incluso, los castellonenses se pusieron por delante en el marcador con una canasta de Faner. Pero a partir de ahí, los palentinos se empezaron adueñar del encuentro. Todo estaba como en el inicio y la igualdad imperaba en ambos bandos. En la parcela de los rebotes, tan comentada antes del encuentro, los dos equipos ofrecían estadísticas similares. No había un dominador claro y la tensión y la emoción manaban de los dos banquillos. Incluso la afición morada disfrutaba con la jugada de Zubizarreta y Kone que acabó en un mate por parte del americano (durante el resto del encuentro no funcionó). Entre estas, la igualada reinaba en el pabellón y un 2+1 de William dejaba el marcador (hoy no ofreció ningún percance) al descanso en un 41-38 y todo por decidir.

El chico para todo

Tras el descanso se empezó a ver al mejor Chocolates Trapa de la temporada en el pabellón municipal. La defensa funcionaba, el rebote tenía color morado y el ataque era fluido. Vasturia, el chico para todo, asistía, penetraba y anotaba. El todoterreno, como le define su entrenador, crece a la par que juega minutos y hasta la fecha es uno de los grandes fichajes de la competición. Con el paso de los segundos, los morados cocían una ventaja a fuego lento para distanciarse en el marcador. Un triple de Hermanson elevaba la distancia a once, pero Bas era el encargado de volver a reducir distancias. El juego coral que tanto pedía Martínez antes del enfrentamiento se vio en este cuarto. Incluso en estos minutos, Hermanson, desaparecido y errático en la primera mitad, sacó su mejor versión con diez puntos en diez minutos. Era otro Hermanson. Ese que silenció a El Pumarín el pasado sábado con una canasta de dos en los instantes finales.

Esa progresión se dejó palpar también en el arranque de un último cuarto que duró poco más que un minuto, hasta que Toni Ten solicitó tiempo muerto. Con anterioridad, cinco puntos del alero americano y dos puntos de Kone sentenciaban el encuentro (65-53). Ese arreón soltó a los morados y arrinconó a los castellonenses, que, sin gasolina, ya estaban más pendientes de hacer la maleta para volver a Castellón.

Todo salía, todo funcionaba y el público disfrutaba como los viejos tiempos. Tapones de todos los gustos, triples, canastas rápidas, buenas defensas. El sueño de cualquier entrenador se reflejaba en el parqué palentino. La lucha por el rebote, muy igualada al descanso, se rompió en la segunda mitad, donde el Chocolates Trapa capturó 47 por los 31 de los castellonenses, siendo esta una de las claves del encuentro.

Con esta victoria y la derrota del Bilbao Basket, los morados se quedan líderes en solitario y presentan sus credenciales para aspirar a todo esta campaña, aunque esto no ha hecho nada más que empezar y la próxima semana viajan hasta Lleida para enfrentarse a una de las revelaciones de la temporada.