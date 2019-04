El Chocolates Trapa busca ilusionar con una victoria y buen juego Grimau dirige un ataque en el entrenamiento de ayer. / Antonio Quintero El equipo palentino intentará disipar las dudas de su última derrota en Bilbao contra un Cáceres necesitado de triunfos JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Viernes, 5 abril 2019, 13:05

El Chocolates Trapa buscará hoy olvidar la dolorosa derrota en Bilbao con una nueva victoria frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad y encarrilar, de esta forma, los cinco encuentros que quedan esta temporada. Los extremeños llegan a Palencia con la ilusión puesta en la salvación tras su victoria frente a Araberri, uno de sus rivales directos en la liga.

El entrenador morado, Carles Marco, se mostró confiado para el trascendental choque. «Tenemos muchas ganas de jugar. Hemos podido completar todos los entrenamientos de la semana con el equipo al 100%. Estamos contentos con cómo estamos trabajando, aunque dije lo mismo la semana pasada y luego no estuvimos nada bien. Confío en que todo lo que llevamos a cabo durante estos días pueda servir para estar a tope desde el minuto uno hasta el cuarenta. Tenemos que competir bien y volver a coger un poco de la confianza que nos está faltando estas últimas jornadas», destacó el preparador catalán, quien ya empieza a hacer cuentas para alcanzar la fase de ascenso. «Hay muchos enfrentamientos directos entre todos los que buscamos una plaza en el 'play off'. Ahora solo pensamos en Cáceres. Tenemos que jugar bien, ganar y el sábado siguiente ya hablaremos de Araberri. Pero en la mente de todos están los cinco partidos que quedan. Hay que intentar ganar los máximos posibles, ningún equipo falla. Esta jornada hay un Granada-Mallorca y un Ourense-Bilbao. La próxima semana jugamos contra Ourense, dentro de dos nos enfrentaremos a Melilla y la última contra Granada... Confío en que alguno de nuestros rivales directos falle», recalcó.

La clave del encuentro pasará por jugar con la posesión. «Es un equipo que tira mucho de tres, con jugadores con capacidad anotadora, incluso algún jugador interior. Juegan con pocos segundos de posesión. Vamos a intentar que no sea así, que tengan que trabajarse cada canasta y jugar los máximos segundos. En ataque tenemos que intentar hacer alguna canasta fácil que es algo que no estamos consiguiendo. Rebotear bien, correr y si no es así, intentaremos percutir en el rebote ofensivo para tener segundas opciones», apostilló el técnico.

Asimismo, el base del Palencia Jorge Sanz afirmó que ve al equipo bien, aunque «estamos dolidos por la imagen mostrada la semana pasada ante Bilbao». «Nos queremos resarcir del partido y demostrarnos a nosotros mismos y, luego a la afición, que podemos hacer las cosas mucho mejor. Este partido para Cáceres puede ser más clave que para nosotros, que están luchando por la salvación. Tenemos que jugar esa baza a nuestro favor», advirtió el madrileño.

Encuentro muy especial, ya que estarán presentes alrededor de 400 niños de las categorías inferiores del club, que posarán en el descanso para una gran foto de familia que será publicada por El Norte de Castilla mañana sábado.