Baloncesto «Me quedo por el cariño del club y los dos años de contrato» Alejandro Pellitero, Sergio de la Fuente y Óscar Mendiluce, del Carramimbre. / El Norte Sergio de la Fuente agradece el esfuerzo del Carramimbre y el club consigue la renovación de su estandarte y emblema MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Lunes, 24 junio 2019, 19:15

Sergio de la Fuente explicó en rueda de prensa los pormenores de su renovación con el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que se resumían en «el cariño que habían demostrado todos los estamentos del club» hacia su persona, así como «los dos años de contrato» que le otorgaban un mínimo de tranquilidad y seguridad.

En primer lugar Alejandro Pelliteros fue el encargado de agradecer a Sergio de la Fuente la decisión de continuar en Valladolid «por todo los que representa para el club», e indicó que por primera vez el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid había accedido a firmar por dos temporadas a un jugador.

Sergio de la Fuente reconoció que «el pasado viernes estaba más fuera que dentro, pero me reunió con el gente del club y me convencieron por el cariño que me demostraron. Conozco a Hugo López desde los 10 años, cuando me entrenaba y después cuando me llevo a San Sebastián con Pablo Laso. Desde luego también influyeron los dos años de contrato, algo que venía persiguiendo desde casi siempre para tener más tranquilidad y no estar peleando año tras año. En cuanto al dinero todos saben que este club va muy justo, así que no ha sido una cuestión de dinero. El domingo, en el 3x3, mucha gente se me acercó a darme la enhorabuena y las gracias por haber renovado. Eso no se paga con dinero».

El pívot del Carramimbre y emblema del club también afirmó que tenía una oferta en firme de Francia y también dos de España, pero «para jugar en España, prefiero hacerlo en Valladolid. Estoy seguro que el proyecto será importante, aunque desconozco los objetivos, pero de cualquier forma lo que si puedo garantizar es que los que estemos vamos a darlo todo y a luchar a muerte en cada partido».