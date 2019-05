Baloncesto Paco García vincula su continuidad a un proyecto deportivo realista Paco García, en la rueda de prensa de valoración de la temporada. / R. jiménez El técnico reconoce que la planificación de la temporada se ha cumplido «en un 90%» y se muestra satisfecho del rendimiento deportivo MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Viernes, 24 mayo 2019, 12:43

Paco García dejó en el aire su continuidad como responsable de la primera plantilla del CBC Carramimbre. El técnico vallisoletano reconoció que desde el club ya le han ofrecido la renovación, pero vinculó permanecer en el banquillo de las ardillas a un proyecto de futuro serio y realista. «¿Donde voy a estar mejor que en casa? se preguntó el propio Paco García para seguidamente colocar con énfasis un »pero para continuar hay que ver lo que ofrece el club, a lo mejor es el momento de parar o de buscar nuevas aventuras en el extranjero donde ya hay ofertas«.

El técnico vallisoletano reconoció las diferencias surgidas con el presidente Mike Hansen en esta temporada. «En apenas unos minutos llegamos a un acuerdo el año pasado, con una serie de premisas que luego no se han cumplido. No quiero que vuelva a pasar. Pido que el presupuesto para conformar el equipo sea real y no que en febrero, en lugar de dar un salto de claidad, nos digan que no se puede cumplir. Llevo muy mal que me engañen».

Así pues, la valoración de la excelente temporada quedó en un segundo plano ante la apremiante posibilidad de que Paco García abandone el banquillo del Carramimbre.

Abierta la opción de la marcha de Paco García, el propio técnico consideró que «es necesario que el club comience a trabajar ya mismo y frenéticamente para la próxima temporada. La plantilla de esta temporada ha sido espectacular en el plano humano y deportivo. Sin duda el armazón del equipo son los jugadores nacionales, pero seguro que se han revalorizado considerablemente por la excelente campaña que han realizado».

Y es que Paco García considera que se ha cumplido «al 90%» la planificación de la temporada, y por ello felicitó a Pepe Catalina como director deportivo y a todo su 'staff técnico' tanto ayudantes, preparador físico, equipo médico, etc, haciendo especial hincapié en Teo Hernández.

El técnico hizo una breve exposición de lo que ha sido la temporada: «Empezamos con la final de la Copa de Castilla y León, acabamos la primera vuelta décimos y con nueve victorias y mejoramos en la segunda vuelta con once victorias y un sexto puesto difícilment repetible. En el 'play-off' mantuvimos el buen nivel y caímos en el quinto partido. Sin duda ha sido un paso más en el crecimiento de este club creado hace cuatró años que vivió un primer descenso, un ascenso a LEB Oro, la disputa del 'play-off' en la tercera temporada y el sexto puesto de esta campaña». Además Paco García afirmó que el club ha crecido en todos los aspectos, también en el administrativo y de gestión, «contando ahora con unas instalaciones acorde a su carácter profesional, y con un director de cantera como David Enciso con el hemos trabajado en sintonía».

Paco García también consideró que la plantilla había experimentado un crecimiento deportivo enorme «que les ha permitido aumentar su caché. Es un orgullo para un entrenador hacer mejores a sus jugadores.

Finalmente, Paco García agradeció a los voluntarios, a los patrocinadores y al sponsor principal a través de Óscar Mendiluce, de Carramimbre, así como a Clínica Sur e Iveco que apoyan la plantilla, a la marca de vehículos Lexus y a todos los que han colaborado con el club esta campaña el apoyo recibido.