Baloncesto Paco García, decepcionado con el bajo rendimiento de Hayes El Carraminbre se enfrenta al Chocolates Trapa en la semifinal de la Copa Castilla y León Valladolid Viernes, 21 septiembre 2018, 14:11

Paco García compareció ante los medios tras la presentación de Jonathan Kazadi en la sede de Interob. Las ardillas disputarán este sábado su semifinal de la Copa Castilla y León frente al Chocolates Trapa en Palencia (19:30 horas). Sin embargo, el protagonista de la rueda de prensa resultó ser Bradley Hayes, un 'center' que no está aportando el rendimiento que de él se esperaba. El técnico del Carramibre, preguntado por el pívot americano, subrayó que «está bastante perdido. Era la piedra angular de todo el proyecto. La pasada temporada, con Jito Kok, teníamos un bastión muy importante en el aspecto defensivo. Iba al choque y al tapón, y buscaba rebotes. Sabíamos de sus limitaciones en ataque y la apuesta este año era clara: mejorar en esa posición. A día de hoy no lo estamos haciendo. Tenemos una limitación seria ahí».

«En el caso de Hayes, primero ha sido su rodilla, luego su adaptación y después no sé lo que va a ser. A día de hoy es una decepción para mí. Se lo he dicho a él por activa y por pasiva. O da un paso adelante o para mí es una grandísima decepción. No sé si Hayes está cojo, pero el equipo sin él sí que lo está», subrayó el entrenador vallisoletano.

Sobre el rival de la semifinal de la Copa Castilla y León, Paco García destacó que el Chocolates Trapa Palencia «está haciendo una pretemporada francamente buena. Ahora se ha encontrado con la baja de Grimau, pero cuenta con una plantilla de nivel. Es uno de los clubes que vuelve a apostar fuerte por el ascenso, algo que es factible y no una quimera como años atrás». El técnico resaltó que ganar la semifinal acarrea «el premio gordo de enfrentarse a la final a un equipo ACB. Y eso siempre es un buen reclamo».