Baloncesto La opción de entrenar en la ACB motiva la salida de Paco García Paco García. / R. Jiménez El técnico vallisoletano asegura que su marcha del Carramimbre es meditada y pensada desde meses atrás VÍCTOR BORDA Valladolid Martes, 11 junio 2019, 13:46

Rodeado de un nutrido grupo de periodistas, de su familia, su cuerpo técnico y algunos directivos de la entidad, Paco García ofreció su última rueda de prensa como entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid. «Mi decisisón de no renovar ha sido meditada y pensada durante los meses de atrás. El viernes se me presentó una oferta y no antes, pues eso quizá hubiera cambiado algo la cosa. Fue mejorada tras la reunión. Estuve dándole vueltas durante el fin de semana con la familia y mi representante. Vi que lo mejor era cerrar una etapa fantástica en el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Han sido tres años fantásticos. Creo que es lo mejor», señaló.

Paco García recordó cuando Mike Hansen, presidente del club, le ofreció hace tres años que cogiese al equipo en LEB Plata. «En mi entorno, todos me dijeron que estaba loco. Pero dije que sí. El experimento salió bien y fue el inicio de una etapa fantástica. Me vino muy bien bajarme al barro de la Plata, donde había que hacer más cosas que entrenar. El paso por la LEB Oro está ahí, sextos con 20 victorias y un 'play-off' increíble ante Melilla», comentó.

«Agradecer a la directiva que me ofreciese la locura que fue entrenar a este equipo; a los periodistas y los patrocinadores que han pasado por el club, pues ha sido una comunión excelente para devolver el baloncesto a la ciudad. Gracias a la directiva hay baloncesto en Valladolid», subrayó.

Hizo hincapié en que no se va a «ningún sitio. No he dicho no a ninguna oferta. Puede haber interés, pero nada más. El único contrato que me han puesto sobre la mesa ha sido el del CBCV».

El entrenador vallisoletano, que compareció solo ante los medios, se refirió a que había opciones de entrenar en Brasil o Asia, pero resaltó que su deseo es «entrenar en la ACB. Mi representante me ha comunicado que existen posibilidades de poder hacerlo en la máxima categoría». «Quiero luchar por esa ilusión . Si tuviese que entrenar en la LEB Oro, Valladolid sería mi primera opción».

«Si no saliese nada durante el verano, no habría problemas en cogerme unas largas y merecidas vacaciones», prosiguió. Eso sí, sacó pecho y afirmó sentirse «partícipe del crecimiento de este club».

Preguntado que no le había gustado de la oferta del club, Paco García manifestó que «se pudiese mejorar». «Empezar de cero una nueva aventura lo veía complicado» y «me generaba dudas». Eso sí, no escondió que «el Carramimbre me ha ayudado a estar en candelero y tener opciones de entrenar en la Liga Endesa».