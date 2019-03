Baloncesto El nivel del nuevo proyecto marcará el futuro de Paco García Mike Hansen y Paco García. / R. Jiménez El Ciudad de Valladolid ya ha manifestado al técnico su intención de renovarle, mientras este espera a conocer el plan y el presupuesto para la nueva campaña antes de decidirse V. BORDA Valladolid Martes, 26 marzo 2019, 18:57

El presupuesto y el proyecto de crecimiento como club son los dos pilares sobre los que va a girar la renovación de Paco García como técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid. El técnico está por seguir, pero no de cualquier manera. Desea continuar al frente del banquillo carmesí, pero antes debe conocer las intenciones del club respecto a la campaña 2019-20. Sería su cuarta temporada al frente de un equipo que cogió en la LEBPlata y ascendió a la LEBOro. Sus méritos deportivos son incuestionables en estas tres temporadas. Las dos anteriores llevó al equipo al 'play-off' de ascenso y esta va por el mismo camino, mejorando los guarismos respecto a la campaña anterior.

El club se ha reunido para transmitirle sus deseos de seguir contando con el entrenador vallisoletano el año que viene. En concreto fueron el vicepresidente Saúl Hernández y Óscar Mendiluce, responsable del patrocinador principal del Ciudad de Valladolid. Le manifestaron su interés por la continuidad de Paco García en el banquillo. El técnico, por su parte, les comunicó que quiere primero conocer el proyecto. «Lo que sí tengo claro es que lo fácil sería seguir, aceptar la renovación. Pero me interesa que haya un proyecto con el que podamos ganar partidos. Si se sale con la intención simplemente de salvarse, lo veo complicado», indicó el preparador del Carramimbre.

El entrenador considera que el momento de tomar una decisión será una vez finalice la actual temporada y las partes se puedan sentar a analizar lo que puede crecer el club y el presupuesto que puede cerrar con vistas a su tercera campaña en la LEBOro. «Me gustaría crecer junto a este club, pero no a cualquier precio», señaló.

Los intereses tanto del club como del entrenador parecen coincidentes. Mike Hansen, presidente del club, cree que lo fundamental en estos momentos es centrarse en la presente temporada y «en el ilusionante reto que supone la posibilidad de disputar el 'play-off'». Considera que lo más importante es sentarse para ver el presupuesto con el que se puede contar y la idea de club que se quiere. «Vamos a intentar que crezca, y ver lo que queremos para el club y el baloncesto de la ciudad».

«Le presentaremos a Paco García las cifras para la nueva temporada, conoceremos las intenciones que tiene el entrenador y se tomará una decisión», prosiguió el máximo responsable del club.

Aseveró que Paco García es una de las opciones que maneja el club para el banquillo. «Los resultados deportivos lo avalan. También está el apartado económico y uno puede sobrevivir sin el otro. Hay que ser responsable con todo ello», explicó.

Entrar en el 'play-off'

Hansen destacó la ilusión que produce en el seno de la entidad carmesí la posibilidad de repetir en un 'play-off'. Eso también supone un desembolso económico a mayores. «Significa un coste entrar en esa fase de la competición. No lo tenemos cuantificado. Supone un gasto si no logras tapar el hueco con lo que sacas de taquilla y pierdes dinero. Pero para nada eso implica que no queramos entrar en 'play-off'. Tanto la afición como los patrocinadores se merecen que el equipo llegue a lo máximo que pueda», comentó.