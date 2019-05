Melilla iguala la eliminatoria

El Carramimbre CBC Valladolid no pudo marcharse de Melilla con el 0-2 tras perder (70-76) en un choque donde tuvo serias opciones para haber logrado la victoria. Con un 1-1 en la eliminatoria, el conjunto pucelano vuelve a su cancha con el factor campo. El jueves, tercer partido en Pisuerga (21:00 horas).

76 Melilla Balaban (0), Urtasun (6), Gjuroshi (15), Rubio (5), Franch (10) –cinco inicial- Marín (0), Dos Anjos (8), Vucetic (11), Agada (21) y Guillong (0). 70 Carramimbre Gantt (20), Alvarado (4), Reyes (7), Aboubacar (4), Adekoya (4). –cinco inicial- Torres (18), Kazadi (9), Astilleros (2), De la Fuente (2) y Novas (0). parciales 17-19, (21-18) 38-37, (18-16) 56-53 y (20-17) 76-70. Árbitros Francisco José Zafra, Jorge Caamaño, Andrés Fernández. Eliminaron al visitante Gantt con cinco faltas en el último cuarto a falta de 1:35 para el final.

En el primar cuarto el conjunto melillense demostró que no estaba dispuesto a regalar los dos partidos iníciales en su terreno de juego. Los primeros dos puntos los anotaba Gjuroshi, aunque pronto ponía la replica Aboubacar con dos tiros libres, 2-2. Los pucelanos buscaban a su pívot Aboubacar en el interior y veían una buena salida a su juego, ya que los locales, previsores de lo que aconteció el pasado jueves, cerraban el perímetro vallisoletano. Un triple de Gantt daba las primeras ventajas al equipo visitante 5-9, que redondeaba el mismo jugador nuevamente desde la línea de 6,75 metros (5-12), lo que obligaba a pedir un tiempo muerto al entrenador local Alejandro Alcoba, a falta de poco más de seis minutos para el final. Rubio y Gjuroshi recortaban diferencias para los locales que veían fantasmas pasados 10-12.

Valladolid continuaba a lo suyo con un juego rápido, buenas selecciones de tiro que provocaba muchas indecisiones en el equipo local. Adekoya no perdonaba desde la línea de tiros libres y Torres con dos puntos mantenían las esperanzas pucelanas intactas, 10-16 a falta de 2.33 para el final. El cuarto se cerraría con un acertado Dos Anjos en el interior que hacía valer sus centímetros, para poner a los suyos por delante 17-16, pero un triple de Gantt hacía que primer cuarto se cerrase en 17-19.

El segundo cuarto arrancaba con la ametralladora Gantt anotando (17-21) y el equipo pucelano parecía que le tenía cogida perfectamente la medida a los melillenses. Torres abría más brecha para los visitantes, 17-23 a falta de 8.38, y los azulinos tirar de Agada para intentar parar el juego vallisoletano, 19-23. Un triple del jugador local Vucetic recortaban diferencias 22-25, que con un tiro a tablero de Agada los locales veían otra vez sus esperanzas abiertas, 24-25 a falta de 7:01. para el intermedio. Torres volvía a acertar desde l perímetro con tres puntos y Vucetic desde media distancia con un lanzamiento de dos, 22-25, aunque las diferencias seguían siendo para los pucelanos. Vucetic se hachaba el equipo local a la espalda ayudado por Franch, para darle la vuelta al marcador, 30-28 en el ecuador del cuarto. El choque entraba en una fase de intercambio de canastas con Dos puntos interiores de Dos Anjos, 35-30, pero un triple de Kazadi recordaba a los locales que Valladolid estaba ahí, 35-33 a falta de menos de tres minutos para el descanso. Agada y Kazadi se repartían los puntos, 36-35 y el cuarto se cerraba en 38-37 para el Melilla Baloncesto con dos tiros libres de Agada.

Tras el descanso los melillenses sabían perfectamente lo que tenían que hacer y Rubio abría el marcador con dos puntos, 40-37, aunque cuando algo fallaba en Valladolid ahí estaba Gantt que con otro triple enmudecía al Javier Imbroda, 40-40. Los dos equipos jugaban desde el perímetro y Gjuroshi lograba anotar de tres, 43-40, que redondeaba Agada con dos puntos más, 45-40. El duelo Gantt y Gjuroshi era de lo mejor del choque y ambos jugadores demostraban su capacidad anotadora 47-42. Franch le daba un soplo más a los locales con una bandeja, 49-42, pero un nuevo triple de Alvarado volvían a poner en la tierra los locales, 49-45. Reyes tiraba del carro y lograba mantener a.los suyos con las opciones intactas, 51-49 y el choque entraba en una fase de igualdad máxima, la tónica de todo el partido. Gantt volvía a empatar el choque 51-51 y un triple de un desaparecido Urtasun ponían al los locales nuevamente por delante (54-51). El choque se jugaba en el interior, donde Vucetic se convertía en el mejor de los locales, el cuarto se cerraba con un tiro de De la Fuente a tablero, 56-53.

El último periodo comenzaba con todo por decidir, con un nuevo triple de Gjuroshi que daba alas a los locales, 59-53. Con el paso de los minutos las muñecas ya no estaban tan precisas y los dos conjuntos no eran capaces de anotar con comodidad. Gjuroshi volvía a acertar, esta vez de dos y Torres ponía la réplica también de dos, 61-55. La intención de Melilla Baloncesto era mantener el colchón de puntos y así lo entendía Franch, con un lanzamiento fácil. Torres volvía a ser el hombre importante en Valladolid y anotaba de dos, 63-57 y Melilla volvía a poner el piloto a su juego interior para hacer valer los centímetros de Dos Anjos, 65-57. Intercambio de canastas que favorecía a Melilla lo que hacía pedir un tiempo muerto al técnico de Valladolid. Reyes recortaba diferencias, pero Agada imponía su calidad sobre el parqué del Javier Imbroda, 71-64, Adekoya comprime aún más el electrónico y las grades del Pabellón melillense comienza a vibrar, con tiempo muerto de Alejando Alcoba para afrontar los últimos tres minutos. A falta de 1'50» Vucetic no fallaba 73-66 y los melillenses soñaban con mantener la ventaja hasta el final. Torres hixo enmudecer el Javier Imbroda con un triple. 74-69 y los miedos vuelven a estar presentes al igual que el primer partido de la eliminatoria. Agada sus dos tiros libres y Paco García solicita un tiempo muerto a falta de 14 segundos, 76-69. El partido se cerraba con un tiro libre intrascendente de Alvarado.