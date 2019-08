Frank Bartley llega al CBCV para demostrar que es un ganador nato Mike Hansen, Óscar Mendiluce, Frank Bartley IV y Hugo López en la presentación. / Alberto Mingueza Mike Hansen desveló que en el fichaje del norteamericano fue posible gracias a «la intervención de Óscar Puente» ENRIQUE IBÁÑEZ HUERTA Valladolid Viernes, 30 agosto 2019, 12:58

El CBC Valladolid ha presentado al nuevo miembro de la plantilla, el alero norteamericano, Frank Bartley IV. El jugador americano llega tras ser nombrado novato del año en la liga canadiense y con de aportar ese gen ganador que asegura portar. «Soy un ganador nato, me encanta ganar y he venido aquí para poder lograr lo máximo posible con el equipo. Por eso estoy agradecido por la oportunidad estar en este equipo y ser aceptado en esta ciudad», afirmó Frank.

El fichaje de Frank parece haber costado un gran esfuerzo logística del club y del propio alcalde la ciudad, Óscar Puente. «Si no fuera por su ayuda, probablemente, Frank no estaría con nosotros. La gestión que Óscar Puente hizo por nosotros fue fundamental», aseguró Mike Hansen, presidente del CBCV, y recalcó que ese esfuerzo no fue económico, sino burocrático, aunque no ha querido entrar en detalles. «La ayuda no ha sido monetaria, sino a la hora de tramitar las gestiones para conseguir que el jugador pudiera jugar con nosotros. Era imposible cumplir los plazos para ficharle, si no hubiera intervenido el alcalde hoy Frank no estaría aquí», remarcó el presidente.

El alero es consciente de que deberá practicar un baloncesto muy diferente al que ha jugado estos años en Estados Unidos y en Canadá, pero asegura que está trabajando para llegar en forma al primer partido. «Soy consciente de que tengo que adaptarme a un baloncesto mucho mas diferente. No hay tantas jugadas individuales, muchas jugadas, muchos sistemas y detalles a los que atender. Estamos mejorando cada día y aprendiendo cada día», explicó Frank. Una situación que el propio Hugo López se ha encargado de corroborar. «A día de hoy se está acoplando muy bien al juego. Tiene un gran talento y deseo de mejorar. Cuando sales al extranjero te tienes que adaptar y aún estamos en ese proceso. Estoy conociendo a los jugadores, ellos me están conociendo a mí, pero estamos en un buen camino a día de hoy».

El fichaje de Bartley IV llega motivado por la grave lesión de última hora de Greg Gantt, que sufrió un corte en el nervio de su muñeca izquierda en un accidente doméstico. «Gantt se ha dejado el alma por nosotros, tuvo un accidente doméstico con muy mala suerte, pero no vamos a dejar de ayudarle. Le esperamos a mediados de septiembre para que pueda seguir la recuperación con el equipo. Tenemos la obligación con los jugadores que han estado ofrecerles la ayuda que necesiten».