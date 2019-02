Baloncesto Espectacular reacción de las ardillas Mike Torres se dispone a penetrar en la zona del Palma. / A. Mingueza Un parcial de 22-2 tras el descanso y y el gran último cuarto de Torres sentencian al Palma MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Sábado, 2 febrero 2019, 01:04

El Carramimbre explicó sobre el parqué del Pisuerga lo que significa una ciclogénesis explosiva, esa tormenta que se gesta en un breve período de tiempo y que es capaz de arrasar todo lo que encuentra en su camino. En apenas siete minutos, los hombres de Paco García, que cumplía cien partidos con las ardillas y fue homenajeado antes de comenzar el choque, ofrecieron un recital de presión, intensidad, lucha, concentración, velocidad, defensa y acierto en ataque. Todo le salió a pedir de boca y su rival no encontró cobijo donde resguardarse. Ni siquiera dos tiempos muertos casi consecutivos del conjunto balear impidieron que el chaparrón les cayese encima como una losa imposible de levantar. Se había llegado al descanso con un más que preocupante 35-42, pero el paso por el vestuario generó el huracán de las ardillas. Un parcial de 22-2 devolvió al Carramimbre no solo el mando en el marcador sino la seguridad para afrontar el final del partido con las garantías suficientes para llevarse una significativa victoria que tiene el valor añadido de dejar al Palma por debajo, sumar la duodécima victoria que consolida la permanencia y además postularse como candidato a luchar por los 'play-off'. Ytodo ello en siete espectaculares minutos.

80 Carramimbre Óscar Alvarado (8), Jonathan Kazadi (7), Álex Reyes (9), Sergio de la Fuente (13), Bradley Hayes (12) -quinteto titular-. También jugaron: Jubril Adekoya (3), Mike Torres (18), Álvaro Reyes (-), Greg Gantt (2), Daniel Astilleros (-), Seydou Aboubacar (8) y Carlos Novas (0). 76 Iberojet Palma Álex Hernández (12), Mikel Motos (11), Joan Tomás (14), Fede Uclés (0), Fran Guerra (25) -quinteto titular-. También jugaron: Carles Bivià (-), Kristaps Gluditis (12), Gabriel Serra (-), Erik Quintela (0) y Raven Barber (2). Parciales: 19-26, 16-16 (35-42 al descanso), 28-13 y 17-21 (80-76). Árbitros: García González, Esteve Malmierca y González Banderas. Incidencias: El club homanejó a Paco García por sus 100 partidos al frente del equipo. Unos 2.500 espectadores en el Pisuerga.

Intentó el Palma engancharse al choque a base de triples, pero el Carramimbre ya estaba enchufado y para redondear la coral actuación de todo el equipo apareció en el último cuarto un exquisito y vertiginoso Mike Torres para echarse el equipo a la espalda y mantener él solito, con sus once puntos en este decisivo tramo–Aboubacar, con 4, y Sergio, con 2, le acompañaron en este menester–, la ventaja suficiente para llevarse la victoria.

El centenario de Paco García al frente del Carramimbre bien merecía un partido extraordinario y todo el equipo al completo contribuyó a que Pisuerga fuese una auténtica fiesta.

Y eso que los comienzos no fueron especialmente positivos ante un Iberojet Palma que jugó unos brillante primeros veinte minutos, con un Fran Guerra que, con sus 212 centímetros, campaba a sus anchas en la pintura con la inestimable colaboración y pases de un gran Alejandro Hernández desde la dirección. Las ardillas soltaron las muñecas con los triples de Kazadi, Sergio y Alvarado, pero los isleños no se quedaron atrás y respondieron con las mismas armas por medio del letón Glutidis, Noguera y el propio Alejandro Hernández. Los locales, que se mostraron eficaces en ataque, no encontraban la manera de frenar a los baleares y las faltas personales de Hayes y Aboubacar comenzaron a dar ventaja a los visitantes (19-26).

Frenar al gigante Fran Guerra y especialmente el mando en el partido de Alejandro Hernández era la principal misión de las ardillas y la salida de Mike Torres dejó intuir por donde debían ir los tiros. Más intensidad defensiva, impedir las penetraciones del base del Palma cortando por la zona para sacar el balón al perímetro, y un pelín más de acierto en ataque era lo que necesitaba el Carramimbre para voltear el partido y los cambios de Paco García iban encaminados en esa dirección. Algunas pérdidas absurdas y el buen hacer de un Palma que no daba su brazo a torcer hizo que este segundo parcial acabara en tabla, pero con los baleares siete puntos por encima (35-42).

Yen el vestuario de las ardillas comenzó a fraguarse la tormenta perfecta. Con los mismos hombres que iniciaron el partido, el Pisuerga asistió a una auténtica explosión de baloncesto de los cinco hombres sobre el parqué. Hayes (4), Reyes (8), Sergio (6), Alvarado (3) y Kazadi (1), protagonizaron en siete minutos un vuelco total al partido y al marcador y llevaron el éxtasis a la grada. De nada sirvieron los tiempos muertos del Palma. Después de tan exquisita ciclogénesis, solo había que controlar la ventaja (63-55), pero Mike Torres también quiso apuntarse al festival para satisfacción y regocijo de la grada. Un poco de emoción al final, le puso la guinda de la incertidumbre y la tensión, pero con esta victoria, el Carramimbre ya solo mira hacia arriba.

Declaraciones

Exultante estaba el técnico vallisoletano Paco García al término del encuentro, muy emotivo para él por el hecho del centenario como entrenador de las ardillas y por el recuerdo del aniversario de Raúl Jiménez, un compañero de ambos técnicos fallecido y al que dedicó la victoria. «Da gusto jugar en un pabellón con unas gradas repletas, un ambiente extraordinario y que la gente se vaya con una sonrisa. Hemos sumado doce victorias y ello supone prácticamente el 80% de los objetivos de la temporada. Hay que felicitar a todo el equipo porque ha tenido una actuación coral extraordinaria», comentó el entrenador.

Paco García explicó que el problema de la primera mitad estaba «en la obsesión por frenar a Fran Guerra, aunque el problema creo que estaba en los exteriores. Tras el descanso hemos ajustado la defensa, hemos salido mucho más intensos y hemos cogido el mando del partido, que era muy importante», comentó. E incidió en que «había tres facetas que teníamos que controlar. El rebote, evitar pérdidas y defender mejor los exteriores. Y esas tres cosas las cumplimos a la perfección tras el descanso».

El técnico vallisoletano reconoció que «a Palma le hemos dejado atrás y además le hemos ganado los dos partidos. Ahora podemos mirar hacía arriba, pero tenemos que mantener esta buena línea de juego con la aportación de todos». También comentó que Adekoya, que tuvo que retirarse lesionado, se le dobló un poco la rodilla, pero no parece que el jugador tenga una grave lesión.

Por su parte, Félix Alonso, técnico del Palma, reconoció que «tras una buena primera parte, el parcial de 22-2 nos ha hundido y nos ha provocado frustración. Luego, hemos intentado reconducir la situación pero era muy difícil y más aún sin capacidad de rebotear».