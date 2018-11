Baloncesto Complicada salida para el Carramimbre Carramimbre Ciudad de Valladolid ante el Melilla Baloncesto en un partido disputado a finales de septiembre de 2018. El Ciudad de Valladolid visita este martes (20:45 horas) al Melilla V. BORDA Valladolid Lunes, 26 noviembre 2018, 12:41

Después de dos derrotas consecutivas, el Carramimbre Ciudad de Valladolid afronta una semana que puede marca su futuro inmediato con la visita de este martes a la pista del poderoso Melillla (20:45 horas) y el choque del próximo domingo (19:00 horas) en Pisuerga frente al Granada. Dos encuentros para coger aire o mirar con más preocupación al grupo de equipos que viene por debajo. El cuadro carmesí sigue con la importante baja de Daniel Astilleros. El partido de Melilla se puede ver a través de la app de LaLiga.

Paco García, técnico del Carramimbre, destacó que no es momento de «lamentarse mucho y sí de mirar hacia adelante. Tenemos una semana muy complicada, con dos encuentros duros y con el añadido de un viaje a Melilla».

«Si no ganas, sirve de muy poco jugar bien como en Bilbao o hacer cosas bien en Palencia», prosiguió. «Al final pierdes y yo quiero ganar siempre. Si es jugando bien, cojonudo. Si es jugando mal, también. Lo que deseo es ganar y no lo conseguimos. En estos dos últimos partidos no lo hemos hecho. Ahora vienen dos encuentros en los que toca ganar. Competir sabemos que lo vamos a hacer, pero necesitamos ganar y no quiero excusas».

El entrenador vallisoletano destacó que Melilla es «uno de los grandes de la competición, aunque no ha tenido un buen comienzo. Ha perdido partidos que nadie pensaba que podía perder, como en Canoe o en casa frente al Barça B, donde cayó de 30 puntos. Son resultados anómalos. Además, en el primer contratiempo que ha tenido, ficha a Felipe Dos Anjos, uno de los mejores pívots hace dos temporadas en la LEB Oro. Su poderío económico como club está muy lejos del que podemos tener nosotros. Sé que mi equipo va a competir. Lo que hace falta es el otro paso: ganar».

Sobre la plantilla norteafricana, García subrayó a Josep Franch, «uno de los grandes de la competición. Melilla confecciona su plantel a golpe de talonario y fichando sobre todo a los jugadores que han brillado la temporada anterior. Así ha contratado a Agada, que hizo un año magnífico con Prat; a Jonathan Gilling, que venía de jugar de manera fantástica con Coruña; o a Chuku, uno de los mejores 'cuatros' del año pasado. Ha fichado también a Urtasun y Zyle. Mantiene a Juan Rubio, que viene de anotar seis triples en el último encuentro en La Coruña. Estamos ante un equipo de muchos nombres con el que Alejandro Alcoba tiene mucho trabajo para conjuntar. No tengo ninguna duda de que al final, siendo una plantilla de tanta calidad, estará luchando por el ascenso hasta el último momento».