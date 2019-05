Baloncesto El Ciudad de Valladolid fija los precios y los horarios del 'play-off' Mike Torres. / A. Mingueza El Carramimbre jugará el tercer partido el próximo jueves, a las 21:00 horas VÍCTOR BORDA Valladolid Viernes, 10 mayo 2019, 19:29

El Ciudad de Valladolid hizo públicos los precios y los horarios de los partidos de 'play-off' una vez que la serie se traslade la semana próxima al Pisuerga. El tercer partido de la eliminatoria de cuartos se jugará el jueves 16, a las 21:00 horas. Si hiciese falta un cuarto encuentro, este se disputará el sábado 18, a las 17:00 horas.

Los precios serán de 15 euros por los dos partidos para los abonados adultos, más una entrada de regalo para el tercer choque. Promoción solo disponible hasta el jueves 16 a las 14:00 horas. Si no hay cuarto partido, el club devolvería 5 euros. El socio adulto, fuera de esta promoción, pagará 10 euros por partido. Los abonados en categoría infantil, 5 euros por encuentro. Para los no abonados, el coste será de 15 euros por choque para adultos y de 5 euros para los no socios en edad infantil por cada partido. También habrá precios especiales para los abonados de otros clubes de élite de la ciudad.