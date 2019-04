Castellón, el ser o no sel Carramimbre para el 'play-off' Los de Paco García encaran las últimas tres jornadas de la liga regular con el playoff en juego y dependiendo de sí mismos para certificar el caro billete de la promoción EL NORTE Valladolid Jueves, 18 abril 2019, 18:22

Tres partidos, dos victorias y la meta de tratar de viajar a Huesca con una victoria más que Levitec. Esos son los objetivos del Carramimbre en una recta final frenética y con poco margen de error para una gran parte de la LEB Oro. Los de Paco García, no obstante, solo tienen la mente puesta en su salida a Castellón para medirse al TAU, un rival sin nada en juego de cara a la clasificación pero que difícilmente regale el triunfo a los vallisoletanos. La primera final de estas últimas tres, el domingo a las 12:00 en el Ciutat castellonense.

Después del tropiezo ante Liberbank Oviedo (79-85), el cuadro carmesí sigue dependiendo de sí mismo para certificar su presencia en los puestos de promoción, pero el margen de error es mínimo. Hace unas semanas, el técnico Paco García había fijado en 19 las victorias necesarias para estar en esa fase de ascenso, pero el hecho de competir contra Força Lleida y Levitec Huesca por una de esas plazas añaden dos condicionantes peligrosos por los enfrentamientos directos. Así, teniendo en lo que se viene encima en las dos últimas jornadas, el partido frente a TAU Castellón se erige absolutamente trascendental para llegar seguir compitiendo por el sueño de los playoffs.

La temporada de TAU Castellón no ha discurrido por el camino esperado y debe servir de aviso para muchos equipos de la liga LEB Oro. A pesar de contar con una plantilla acorde a luchar por los 'play offs', lo cierto es que los castellonenses han vagado a lo largo del curso en puestos cercanos al descenso hasta que firmaron, la jornada pasada, la permanencia matemática. Y no solo debe considerarse un aviso, sino también debe otorgarle aún más valor al nivel mostrado por los hombres de Paco García.

Fuera como fuere, la realidad es que el Carramimbre CBCV deberá enfrentarse a un gran equipo que, a pesar de no tener ningún objetivo clasificatoria en juego, buscará un triunfo para su afición y despedir el año con buenas sensaciones. Así, el mensaje para el vestuario carmesí ha sido claro durante toda la semana: nada de confianza. El Ciudad de Valladolid tiene ante sí toda una final y deberá imponerse a un buen plantel si quiere llegar con opciones a los dos últimos compromisos.

La principal amenaza para el Carramimbre, que no la única, será un Juan José García que viene de ser el MVP de la jornada (31 de valoración) por quinta vez esta campaña. El interior, además, acompañó el galardón de la permanencia matemática para su equipo, redondeando un reconocimiento que debe servir como advertencia. Sus casi 18,8 tantos de valoración de promedio le avalan como un referente en la pintura, donde también hay que tener en cuenta a Washburn, Javi Lucas y Eduard Gatell. Uncuarteto poderoso que amenaza a un Ciudad de Valladolid más pequeño que nunca y que deberá reinventarse para solventar su falta de centímetros. Sin embargo, los de Toni Ten no están exentos de calidad en el perímetro y el acierto de Romà Bas o Djukanovic también marcarán las diferencias en el Ciutat de Castelló.

«Este partido es una final»

En plena Semana Santa y unos días antes de viajar hacia Castellón, Paco García ha querido analizar la situación del Carramimbre y a su próximo rival: «Es un partido que se ha convertido en una final. Si ganamos, mantenedremos abiertas todas nuestras opciones de 'play offs', pero si perdemos quedaríamos relegados a una situación límite en la que estaríamos obligados a ganar las dos últimas jornadas», admite el técnico vallisoletano.

Así, el entrenador carmesí no tiene reparos en admitir que el partido es una final, aunque en frente haya un rival sin objetivos «relativamente»: «Lo primero que le he dicho al equipo es que no quería ni escuchar lo de que no se juegan nada. Todos los equipos tienen algo en juego, ellos juegan en su casa, delante de su público; son profesionales y quieren ganar y agradar, lo que les hace mucho más peligrosos», explica Paco García. «TAU tuvo un inicio muy complicado, han vivido un año extraño en el que han coqueteado con la zona de abajo, lo que nos tiene que hacer reflexionar también sobre nuestra excelente temporada y nos tiene que dar aún más valor», afirma el vallisoletano.

Sobre el rival, el técnico de las ardillas ha destacado varias facetas de los valencianos: «Tienen un juego interior muy poderoso con Washburn y Juan José García, acompañados de Javi Lucas y Eduard Gatell; luego tienen la experiencia de Romà Bas, el tiro de Djukanovic, la calidad de Fuzaro y de Sabonis y la dirección de Faner, además de la incorporación de Zabas. Son un equipo muy completo y muy peligroso», apostilla. Para lograr la victoria, así, para Paco García se erige clave el rebote: «Somos un equipo pequeño y tenemos que estar acertados en esa faceta y aportar con el tiro exterior, ya que adolecemos de un buen juego interior», apunta. Por último, el técnico vallisoletano informa de que la convocatoria de 12 jugadores se completará con la presencia del Junior David Fernández, quien «suplirá su falta de centímetros con metros de ilusión y ganas de aportar», sentencia.