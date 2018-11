Baloncesto El Carramimbre visita al todopoderoso Bilbao Basket Carramimbre Ciudad de Valladolid ante el Retabet Bilbao Basket: en el partido amistoso de pretemporada en el Polideportivo Municipal de Cigales. / Rodrigo Jiménez Las ardillas juegan este domingo (12.00 horas) en la capital vizcaína con la baja de Astilleros y la duda de Mike Torres V. BORDA Valladolid Viernes, 2 noviembre 2018, 12:55

Partido en la cumbre, entre dos equipos que moran en la parte alta de la clasificación con cuatro victorias y una derrota en su haber. Se miden este domingo (12:00 horas) el todopoderoso Retabet Bilbao Basket, posiblemente la mejor plantilla de la LEB Oro y más serio aspirante a volver a la Liga ACB, con una de las revelaciones en este inicio de la competición, el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Las ardillas acuden con el objetivo único de competir hasta el final y, con ello, tener la opción de sumar un nuevo triunfo en una pista complicadísima. Para este encuentro, los vallisoletanos tienen la baja ya conocida de Daniel Astilleros y la duda de Mike Torres, que ha tenido una pequeña recaída en su esguince por forzar en su recuperación.

Paco García, técnico del Carramimbre, señaló en la previa que se trata de «un encuentro en los más alto de la clasificación y eso es motivo de orgullo». Destacó que en este enfrentamiento «está en juego la primera plaza» y que el objetivo en el Bilbao Arena del barrio de Miribilla es «competir, que es lo queremos en cada uno de nuestros partidos. Desde la pretemporada hemos dado la cara en todos los choques que hemos disputado y no nos han sacado del campo. Competir es lo que te da opciones de ganar». El entrenador vallisoletano calificó a la plantilla vizcaína como la mejor de la categoría. Su poderío económico también ha quedado patente cuando «se lesiona Matulionis y ficha a Rafa Huertas, un jugador con mucha experiencia en esta categoría. Se lesiona su ala-pívot Sinica y contrata a Leonardo Demetrio, el mejor 'cuatro' de la temporada pasada en el ascendido Breogán. Las lesiones no les han restado potencial, les han reforzado». «Cuenta con dos bases expertos como Javi Salgado y Schreiner, un escolta espectacular (Brown) y un perímetro con Edu Martínez o Rafa Huertas. Tiene un juego interior muy físico y poderoso con Lammers y Larsen y uno de los mejores 'cuatros' de la competición, Iván Cruz, el que nos hizo mucho daño en el amistoso de pretemporada», señaló el técnico de las ardillas. Paco García vaticinó un buen duelo entre bases y en el perímetro, aunque la clave «va a estar en el juego interior. Lammers me parece un jugador importante en esta competición».