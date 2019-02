Baloncesto El Carramimbre visita a un Cáceres muy necesitado Paco García da instrucciones en un tiempo muerto en el último partido ante el Cáceres. / Rodrigo Jiménez El equipo extremeño cuenta con seis caras nuevas respecto al equipo que jugó en Pisuerga en la primera vuelta VÍCTOR BORDA Valladolid Jueves, 28 febrero 2019, 13:34

El Carramimbre Ciudad de Valladolid tiene este viernes (21:00 horas) una buena ocasión de incrementar su balance de victorias en cancha del penúltimo clasificado, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Una tarea que no será fácil ya que el equipo ha realizado hasta seis nuevas incorporaciones con respecto al equipo que jugó en Pisuerga en la primera vuelta para intentar salvar la categoría. Los extremeños, que también han cambiado de entrenador, son la perfecta víctima propiciatoria si las ardillas son capaces de repetir el gran nivel que han mostrado en los dos últimos encuentros como locales.

Paco García, entrenador del Carramimbre, señaló en la previa que el Cáceres al que se va a enfrentar su equipo nada tiene que ver con el que visitó Pisuerga. «Tiene hasta seis jugadores que no jugaron en Valladolid. La referencia del partido de ida no existe, pues se trata de un equipo radicalmente distinto. Seis jugadores es una barbaridad de cambio, de configuración de plantilla. Para mí, los más importantes siguen siendo aquellos en los que continúa recayendo el peso del equipo a pesar de las novedades. Vuelvo a decir lo mismo que dije hace quince días ante Prat, un equipo en el que están Guillermo Corrales, Niko Rakocevic y Luis Parejo me genera mucho respeto. Si además una de la incorporaciones, Daniel Trist, viene de ser MVP de la última jornada, valorando 38, para qué hablar más», indicó.

Sobre el partido, el técnico vallisoletano resaltó que «la necesidad de Cáceres puede ser su principal aliado, pero también esperamos que se pueda convertir en su peor enemigo. Se trata de un equipo que tiene que luchar ahora mismo por salir de los puestos de abajo, pues está metido en un sitio peligroso a falta de once jornadas. Cuenta con buenos jugadores. Trist, su última incorporación, es un jugadorazo como la copa de un pino que el año pasado hizo una temporada tremenda con Ourense. Sabemos de la dificultad que tiene Cáceres. Debemos hacer un partido lo más serio que podamos. Hay que mejorar nuestra puesta en escena, algo que nos faltó en Prat en el primer cuarto, donde no estuvimos. A partir de ahí, jugar para ganar el encuentro, que es lo que queremos».

Preguntado Paco García por el Carramimbre que se iba a ver en Cáceres, si iba a ser el de Bilbao o el de Prat, el entrenador de las ardillas hizo hincapié en «que tampoco es justo hablar de un equipo con dos caras tan definidas. Ganar el todopoderoso Bilbao y perder con el colista poco tiene que ver con el rendimiento del equipo. Hay muchos condicionantes en la cuenta final de ganar un partido. No quiero entrar a enumerarlos. Evidentemente, cuando pierdes contra el colista es porque has hecho bastante cosas mal y, cuando vences a un equipo como Bilbao se debe a que has hecho muchas cosas bien. Vamos a intentar corregir eso que nos faltó en ese inicio de partido en Prat y vamos a ver si estamos en condiciones de ganar. También asumimos que la derrota de aquí a final de temporada va a aparecer, pues los equipos de arriba se están jugando mucho y los de abajo aún más. Nadie quiere descender».