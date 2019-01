Baloncesto | LEB Oro El Carramimbre recibe a un rival directo en racha Paco García da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. / Rodrigo Jiménez El Iberojet Palma, con un partido menos que los de Paco García, ha ganado sus últimos tres encuentros EL NORTE Valladolid Jueves, 31 enero 2019, 12:02

El Carramimbre CBC Valladolid quiere volver a la senda de la victoria y evitar que la derrota ante Betis corte la dinámica positiva de este 2019. El conjunto carmesí recibe a otro rival en racha, el Iberojet Palma, que se encuentra igualado a las ardillas en la tabla clasificatoria pero ha disputado un partido menos que ellas.

Después de dos citas consecutivas lejos de casa, los pupilos de Paco García regresan al Polideportivo Pisuerga (viernes, 20:45) para recuperar la inercia ganadora y continuar con su buen hacer en un 2019 en el que han vencido en cuatro partidos y solamente han caído en uno.

Inmersos en una dinámica idéntica, vallisoletanos y baleares llegan a la cita de este viernes con el mismo número de victorias y con una diferencia de puntos similar. Por si fuera poco, y además de la igualdad en la tabla, el partido de ida disputado en Son Moix es el mejor reflejo de la igualdad de fuerzas entre ambos conjuntos. Un triple de Jonathan Kazadi sobre la bocina de la prórroga dio la victoria al conjunto carmesí por 84-87.

El Iberotej Palma de Félix Alonso cuenta con una plantilla compensada y de primerísimo nivel para competir por los 'play-off' de ascenso a la Liga Endesa. En el conjunto balear milita, entre otros, uno de los mejores interiores nacionales de la categoría: Fran Guerra, que con sus 12,7 puntos por encuentro y 6,9 rebotes capturados, es el jugador referencia y un coloso en la pintura. El pívot canario, además, está bien secundado por un Fede Uclés que atraviesa un buen momento.

Félix Alonso también cuenta con dos jugadores de renombre procedentes de la liga portuguesa como el espectacular Marcus Gilbert o el poderoso Raven Barber. En el caso del segundo, el ala-pívot, su promedio es de 11,2 puntos por partido y un acierto del 55,1% en tiros de campo, mientras que el alero anota un 43,6% desde la larga distancia, lo que le erige como una amenaza importante en el perímetro. Además de la trinidad de jugadores destacados, en Iberojet Palma también hay que destacar nombres como Erik Quintela, el recién fichado Gluditis, el veterano Bivià o los exteriores Joan Tomás y Mikel Motos.

A pesar de que no se ha hablado de otra cosa durante la semana, el asunto de las camisetas y la decisión de Paco García al respecto han quedado zanjadas en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Iberojet Palma: «El tema ha tenido muchísima más trascendencia fuera del equipo que dentro, de verdad. Greg y Brad son dos personas excepcionales, dos tipos estupendos que saben que han cometido un error y no hay que darle más importancia», reconoce el técnico vallisoletano. Además, también ha querido aclarar que no era una crítica hacia el club: «En ningún casi fue un tirón de orejas al club. Sé dónde estoy. Los únicos responsables fueron ellos y ya está, puede ser una cosa buena con el grupo, que nos ayude a crear un carácter en el equipo», concluyó.

El Carramimbre, aunque cayó derrotado la jornada pasada, quiere seguir con su buen momento: «Hemos entrenado muy bien esta semana, especialmente ayer, volver a contar con los doce jugadores es otra dimensión. Empezamos a sumar jugadores en buenos momentos de forma. El otro día Jubril Adekoya y Jonathan Kazadi hicieron un gran trabajo y volvió Daniel Astilleros«, afirma Paco García.

Sobre el rival, Iberojet Palma, el técnico vallisoletano avisa de su racha: «Me espero al mejor Palma de la temporada. Llegan con tres victorias seguidas y cuentan con un equipo muy compensado», reconoce. «En la pintura tienen a Fran Guerra, a un Fede Uclés que está jugando muy bien... Gilbert es todo un espectáculo, Barber también aporta su físico, están metidos de lleno en la lucha por el 'play off'. Así, el Carramimbre buscará un triunfo ante un rival directo que sirva además para escalar puestos en la tabla: »Espero que cuando acabe esta jornada, tengamos seis partidos de margen con el descenso y no cinco. Queremos ir al parón con doce victorias y trece partidos por delante«, finalizó.