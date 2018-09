Baloncesto El Carramimbre presenta a Kazadi, una de sus referencias para esta temporada Un momento de la presentación. / Rodrigo Jiménez El jugador suizo cumple así su deseo de jugar en España V. BORDA Valladolid Viernes, 21 septiembre 2018, 14:01

Jonathan Kazadi está llamado a ser una de las referencias en pista del Carramimbre Ciudad de Valladolid. El base-escolta suizo apostó por el club carmesí para cumplir su deseo de jugar en España y de paso progresar en su juego. Kazadi ha sido presentado esta mañana en la sede de Interob, firma que está temporada ha dado un paso más como patrocinador de la entidad que preside Mike Hansen.

El presidente alabó el buen trabajo realizado por Pepe Catalina y Paco García durante el verano, «pues traer un jugador de este nivel no es fácil. Jonathan ha tenido que decir no a muchas cosas para venir a nuestro club. Quiero agradecerle la confianza que ha puesto en nuestro proyecto». «Es un jugador que nos puede dar un salto de calidad», prosiguió Hansen.

Kazadi, por su parte, se mostró feliz de recalar en Valladolid y de poder llegar al baloncesto español. «He estado en contacto con Pepe (Catalina) y él me explicó la filosofía y los objetivos de este club. Eso me convenció. Tengo la máxima ilusión por jugar en este equipo». El suizo aseguró no tener problemas para aceptar el papel importante que tendrá dentro del plantel. «Acepto ese rol como algo ilusionante. He hablado con el técnico para saber qué quiere de mí. Estoy cómodo con ese papel».