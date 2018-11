Baloncesto El Carramimbre necesita refrendar su solidez en Pisuerga Un momento del encuentro entre el Carramimbre CBC Valladolid y el Cáceres, en el Pisuerga. / RODRIGO JIMÉNEZ El Ciudad de Valladolid recibe este viernes, a las 20:45 horas, al Río Ourense Termal V. BORDA Valladolid Jueves, 22 noviembre 2018, 14:28

El Carramimbre Ciudad de Valladolid regresa a su fortín de Pisuerga, donde debe enfrentarse este viernes, a las 20:45 horas, al Río Ourense Termal, un equipo que lleva una victoria menos que el conjunto vallisoletano. En las ardillas continúa la baja de Daniel Astilleros, al que el pasado miércoles se le colocó un tornillo en su mano izquierda y que no volverá a las canchas al menos hasta mediados del próximo mes de enero.

Paco García, técnico del Carramimbre, resaltó que la semana, después de la dolorosa derrota en Palencia en un partido que tuvieron ganado, «no ha sido buena en lo personal. Hemos entrenado muy bien, pero a nivel personal tengo una gran frustración. Me podéis llamar iluso, pero creo que esta rueda de prensa la teníamos que estar haciendo con el equipo líder de la LEB Oro. Me duele tanto no serlo… Hemos perdido en Coruña, que es el colista, después de ir ganando 38 minutos. Bilbao nos gana bien en un encuentro competido y el otro día perdemos en Palencia en un partido en el que no defendimos una castaña y en el que nos meten 13 bandejas en la primera parte, pero incluso así entramos cuatro arriba en el último minuto, fallamos cuatro tiros libres y dejamos que nos cojan un rebote ofensivo para igualar. No estoy enfadado por perder en Palencia. Estoy frustrado porque hoy seríamos líderes y todo el mundo hablaría del Carramimbre y sus jugadores. Sería una cosa bonita que un equipo modesto estuviera ahí arriba».

El entrenador vallisoletano subrayó el potencial del Ourense. «Está haciéndolo muy bien. Es un partido en el que nos jugamos mucho. O te da la tranquilidad de mirar hacia arriba o la intranquilidad», comentó.

«Ourense anota siete triples por encuentro y el otro día le anotó 17 a Coruña. Llega con un Alfredo Ott enrachado y jugando a un nivel sensacional; con Rositis, que el año pasado salió de esta cancha como MVP de la jornada; con Jhornan Zamora, un jugador que marca diferencias en esta competición; con Van Wijk, uno de los mejores 'cuatros' de la liga pasada; con Pepo Vidal, un base que lleva muy bien al equipo, y con Sergio Rodríguez, por el que ilusamente preguntamos el pasado verano, un alero que está jugando muy bien», prosiguió.

Paco García consideró clave frenar su lanzamiento exterior y a su pareja interior formada por Van Wijk y Rozitis. «Hay una preocupación grande por llevar el ritmo de partido y controlar el rebote, así como su juego interior», indicó.