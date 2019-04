El Carramimbre se lleva una sufrida victoria de Barcelona Los de Paco García jugaron con inteligencia los minutos finales para sumar la tercera victoria consecutiva y acercarse a los 'play-off' EL NORTE Valladolid Domingo, 7 abril 2019, 15:34

El hambre de verse en unos playoffs y la veteranía del Carramimbre CBCV dictó sentencia para asaltar la cancha del talentoso pero inexperto FC Barcelona Lassa B (65-69). Los de Paco García firmaron un partido muy serio e intenso que sellaron en los últimos minutos para sumar un crucial triunfo, el tercero de manera consecutiva.

Con solamente cinco partidos por disputarse, la tensión para no perder la plaza de playoffs ha de ser máxima para un Carramimbre que, aunque le costó unos minutos, demostró sí estar capacitada para responder a la presión de cerrar la jornada sabiendo todos los resultados de lo mismo. Sorprendidos por un tremendo Leandro Bolmaro, los visitantes comenzaron a remolque (10-2) a las primeras de cambio, aunque la reacción no se demoró mucho.

65 Barcelona Aleix Font (18), Leandro Bolmaro (11), Atoumane Diagne (6), Sergi Martínez (7), Ray Rawson (4) -quinteto titular-. También jugaron: Maxim Esteban (0), Pol Figueras (3), David Font (-), Nikola Zicic (-), Jaime Fernández (7), Tom Digbeu (5) y Haris Bratanovic (4). 69 Carramimbre Óscar Alvarado (2), Greg Gantt (12), Álex Reyes (4), Jubril Adekoya (1), Seydou Aboubacar (4) -quinteto titular-. También jugaron: Mike Torres (6), Álvaro Reyes (-), Jonathan Kazadi (9), Daniel Astilleros (0), Sergio de la Fuente (16), Carlos Novas (13) y Bradley Hayes (2). Parciales 16-13, 16-23 (32-36 al descanso), 21-13 y 12-20 (65-69 final) Árbitros Quintas Álvarez, Zamora Rodríguez y González Banderas

El Ciudad de Valladolid consiguió llevar el partido a su terreno, haciendo acopio de su experiencia y de su superioridad física, lo que permitió nivelar la balanza en un visto y no visto. De la mano de Greg Gantt y Seydou Aboubacar, los vallisoletanos respondieron con un 0-9 de parcial (10-11) que obligó a Diego Ocampo a solicitar el primer tiempo muerto de la contienda. No obstante, las ardillas no fueron capaces de mantener la iniciativa durante mucho tiempo, y un triple sobre la bocina y desde ocho metros de un colosal Leandro Bolmaro (11 puntos), cerró el primer acto con dominio catalán (16-13).

A pesar de la gran actuación de la perla argentina, los de Paco García se mantuvieron en el partido y se mostraron pacientes y confiados para crecer con el paso de los minutos. Dicho y hecho. La entrada a la cancha de Sergio de la Fuente le dio otro aire al Carramimbre y el capitán lideró la anotación para dar la vuelta a la contienda y obligar al filial blaugrana, de nuevo, a pedir un tiempo muerto tras un parcial de salida de 4-13 (20-26).

Los visitantes, con la segunda unidad en cancha, continuaron haciendo daño con la verticalidad de Mike Torres y Carlos Novas y, además de seguir sumando canastas, metieron a los locales en bonus con cerca de cinco minutos aún por disputarse. Sergio de la Fuente no fue menos y continuó anotando desde la pintura, capturando rebotes ofensivos y disparando a los suyos hasta una máxima de nueve puntos (25-34) que se redujo en la recta final de la primera mitad (32-36).

El tiempo de descanso no revirtió la dinámica negativa del Carramimbre en los últimos minutos de la primera parte. El Barça Lassa B, después de haberse visto nueve puntos atrás, se vio más liberado para demostrar su talento y categoría, lo que propició un nuevo giro de guion en el marcador (41-40). La falta de experiencia de los barceloneses, sin embargo, también propició que los de Diego Ocampo se precipitaran por momentos y dejaron vivos a unos vallisoletanos que llegaron a los últimos diez minutos con muchas opciones de poder sumar la tercera victoria consecutiva (53-49). La cara y la cruz de un conjunto filial.

Así, los hombres de Paco García encararon el asalto definitivo en una situación ideal para hacer valer su veteranía y cuajo para decantar un partido que se iba a decidir en los últimos tres minutos (61-61).

Un triple de Greg Gantt, el segundo de forma casi consecutiva, puso por delante al Carramimbre a falta de 1:30 por disputarse (65-66) y en esa recta final, los vallisoletanos lograron subir una marcha más a la que ya no pudo llegar el Barça B. Dos buenas defensas consecutivas permitieron a Sergio de la Fuente sumar otro punto al otro lado de la cancha, haciendo valer su conexión con Óscar Alvarado y demostrando mucha paciencia para hacer llegar el balón cerca del aro. Y en la posesión crucial, de nuevo, los vallisoletanos se emplearon a fondo para forzar al máximo a un Pol Figueras que erraba su lanzamiento y que permitía al base canario, con suspense después de un incomprensible tiro de Jonathan Kazadi y el posterior rebote ofensivo, sentenciar desde la línea de personal (65-69).