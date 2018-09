Baloncesto El Carramimbre gana el Trofeo Diputación Mike Torres. / R. Jiménez Derrota con rotundidad al CB La Fleha en la final EL NORTE Valladolid Martes, 11 septiembre 2018, 23:15

El Carramimbre superó con éxito la primera prueba de la pretemporada. Los hombres de Paco García cumplieron con la lógica y se impusieron con placidez a un combativo CB La Flecha (58-110) para hacerse con el XXIII Torneo Diputación Alimentos de Valladolid. El próximo test, ya de mayor entidad, tendrá lugar este viernes ante el conjunto chino de los Shenzhen Leopards.

Intensos desde el principio y muy concentrados, los jugadores del Carramimbre saltaron al parqué de La Vega con ganas de competir y no dar pie a la campanada. Fruto de ello llegaron las primeras ventajas merced al poderío físico en la pintura con un Adekoya especialmente activo en los compases iniciales. No era para menos. La competencia esta campaña se antoja voraz y todas las pruebas cuentan para hacerse con la confianza de Paco García. Tras una serie de buenas defensas, el conjunto carmesí se despegó en el marcador y cerró el primer acto mandando 10-26 en el marcador.

Paco García movió sus piezas y fue dando minutos a las nuevas incorporaciones de esta temporada. La Flecha, no obstante, no se amedrentó ante la diferencia de categoría y encontró en el perímetro su principal vía de anotación. Varios triples consecutivos de los locales impidieron que el Carramimbre dejara sentenciado el encuentro en la primera mitad, que aun así concluyó con un tranquilizador 29-51.

58 CB La Flecha Iván Villamil (2), Daniel García (0), Millán López (16), Alán Morchón (2), Héctor Parras (0) -quinteto titular-. David Paniagua (9), Eduardo Castaño (5), Arturo Sarmiento (2), Jorge Martínez (12), Alejandro Fisac (4), Pablo Cendón (1), César Peláez (2), Sergio Irles (0) y Pablo Barreiro. 110 Carramimbre Mike Torres (6), Greg Gantt (2), Álex Reyes (11), Sergio de la Fuente (13), Jubril Adekoya (9) -quinteto titular-. También jugaron: Óscar Alvarado (8), Carlos Novas (25), Seydou Aboubacar (8), Jonathan Kazadi (13), Daniel Astilleros (15), Álvaro Reyes (0) y David Fernández (0). Parciales 10-26, 19-25 (29-51 al descan), 16-23 y 13-36. Árbitros Sánchez Benito, D. y Borrego J.

Tras el descanso, la dinámica continuó en el Polideportivo La Vega. El Carramimbre dominaba el rebote e imprimía intensidad y velocidad, sus señas de identidad, y los de Arroyo de la Encomienda respondían con acierto exterior. Paco García continuaba rotando a sus pupilos y dando minutos a todos ellos, con la excepción de Bradley Hayes, por una sobrecarga en la rodilla izquierda. Mike Torres, por precaución y después de disputar un cuarto entero ante La Flecha, no volvió a pisar el parqué y se retiró a las duchas.

El tercer cuarto finalizó con un marcador que prácticamente dictaba sentencia: 45-74 favorable a un Carramimbre que no hizo sangre en el último asalto y se decantó por el juego estático para ir acoplando su pizarra al juego del equipo. Así, el cuadro carmesí no solo mantuvo tierra de por medio con un combativo CB La Flecha, sino que aprovechando el cansancio de los locales voló en el marcador y se despegó en el marcador hasta el 58-110 final que no reflejó con precisión la igualdad y el buen hacer de los locales a lo largo de toda la contienda.