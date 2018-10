Baloncesto El Carramimbre se estrena en Pisuerga ante el Araberri del 'bajito letal' Junior Robinson Paco García da indicaciones a sus jugadores durante un tiempo muerto en la primera jornada. / Alexandre Vareala Paco García podrá contar con todos sus efectivos este martes V. BORDA Valladolid Lunes, 8 octubre 2018, 12:09

Segunda jornada de la LEB Oro y el Carramimbre Ciudad de Valladolid debuta este martes (20:45 horas) ante su afición en Pisuerga. Será ante Araberri del pequeño gran jugador Junior Robinson, un base 1,65 autor de 47 puntos y 6 asistencias en el debut del equipo alavés frente al Melilla. Después de la derrota de las ardillas en La Coruña, el equipo vallisoletano necesita hacerse fuerte en casa ante un equipo de los de su liga particular.

Paco García, que podrá contar con todos sus efectivos, destacó que se trata de «una cita muy importante. Necesitamos de nuestra afición, además de esos 1.600-1.700 fieles, y también hacer un buen encuentro».«El choque con Araberri es muy atractivo», prosiguió. «Vamos a ver a un tipo de 1,65 que es buenísimo, Junior Robinson. Hacía tiempo que no veía un jugador con ese impacto tan brutal». Consideró que no había que volverse loco con la defensa sobre el pequeño base, «ya que va a anotar siempre porque tiene puntos que se le caen de la mano. Me preocupa más que no anoten sus compañeros, caso de Dedovic, Kamba o Light».

García reconoció que la política del cuadro vitoriano de esperar a los descartes del mercado para fichar le ha dado buenos frutos en los tres años con este que lleva en la LEB Oro. «Tiene doce jugadores nuevos», subrayó.